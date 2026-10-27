Hidroelektrana Višegrad puštena je u rad 1989. godine, zbog čega je, uz redovnu proizvodnju električne energije, sistemsko praćenje bezbjednosti i zamora materijala od ključnog značaja.

Osim redovnih tehničkih provjera same brane, stručne službe ovog preduzeća kontinuirano nadziru stabilnost terena uzvodno i nizvodno od pregradnog profila, koristeći savremenu opremu i nove mjerne instrumente.

Izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje u HE Višegrad Darko Andrić za ATV naglašava da su redovna osmatranja zakonska, ali i tehnička obaveza kako bi se u potpunosti osigurala zaštita stanovništva i imovine.

Andrić objašnjava da sistem savremenih meteoroloških stanica omogućava preciznu prognozu dotoka vode i pravovremeno djelovanje.

"Uzvodno na akumulaciji redovno snimamo i osmatramo sva klizišta konstatovana tokom izgradnje. Instalirana i modernizovana oprema služi da sagledamo bezbjednosni faktor, a potom i proizvodni. Meteorološke stanice na uzvodnom slivu daju nam podatke o količini padavina, na osnovu čega iz sata u sat pravimo mikroprocjene o količini vode koja će stići na pregradni profil", navodi Andrić.

Kontrola ispuštanja vode posebno je važna tokom ekstremnih vremenskih prilika, kada HE Višegrad preuzima ulogu zaštitnika priobalja.

Društvo HE Višegrad ostvarila 103 odsto ovogodišnjeg plana proizvodnje struje

"Naša odgovornost se odnosi i na nizvodni dio. Kada dođe do velikih voda, naša uloga je da 'peglamo' poplavni talas. Postepenim ispuštanjem vode iz jezera prije nego što stigne glavni talas, sprječavamo plavljenje nizvodnih područja, ali i zaštićujemo osjetljivo uzvodno područje Novog Goražda. U tom procesu blisko sarađujemo sa HE 'Zvornik', Civilnom zaštitom, 'Vodama Srpske', Zavodom za vodoprivredu, resornim ministarstvima i Dispečerskim centrom u Trebinju. Čitav sistem je kompleksan, ali uspijevamo zaštititi priobalje sve do Bijeljine i ostvariti maksimalnu proizvodnju", ističe Andrić.

Apel da se riješi problem prenapona u mreži

I pored visoke pogonske spremnosti, HE Višegrad se suočava sa tehničkim preprekama u prenosnom sistemu. Zbog povremenih prenapona u mreži, elektrana je ponekad onemogućena da plasira proizvedenu struju na dalekovode.

"Problemi sa prenaponom u mreži dešavaju se povremeno, i to često u momentima kada imamo povoljnu situaciju za proizvodnju. S obzirom na to da nemamo mogućnost skladištenja velikih količina vode u akumulaciji, ukoliko zbog prenapona ne možemo da plasiramo struju u mrežu, prinuđeni smo da vodu prelivamo. To je jasan pokazatelj da je isplativo što prije pristupiti nabavci odgovarajućih prigušnica", upozorava izvršni direktor.

On je uputio apel svim nadležnim institucijama i učesnicima u prenosnom sistemu da se ovaj problem hitno riješi.

"Rješavanje problema prenapona kroz ovu investiciju spriječiće nepotrebno rasipanje vode, energije i novca. To neće značiti samo Hidroelektrani 'Višegrad', već i cjelokupnom elektroenergetskom sistemu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine", zaključuje Andrić.

"Naša uloga je da 'peglamo' poplavni talas. Postepenim ispuštanjem vode iz jezera prije stizanja glavnog talasa sprečavamo plavljenje nizvodnih područja, ali i zaštićujemo osjetljivo uzvodno područje Novog Goražda. U tome blisko sarađujemo sa HE 'Zvornik', Civilnom zaštitom, 'Vodama Srpske', Zavodom za vodoprivredu, resornim ministarstvima i Dispečerskim centrom u Trebinju. Cijeli sistem je kompleksan, ali uspijevamo zaštititi priobalje sve do Bijeljine i istovremeno ostvariti maksimalnu proizvodnju", navodi Andrić.

Apel za hitnu nabavku prigušnica i rješavanje prenapona u mreži

Ipak, jedan od najvećih tekućih problema sa kojima se elektrana suočava su povremeni prenaponi u mreži, zbog kojih proizvedena energija u pojedinim momentima ne može biti plasirana na dalekovode.

"Zbog prenapona u mreži ponekad nismo u mogućnosti da plasiramo struju u momentima kada imamo povoljnu situaciju za proizvodnju. Budući da je kapacitet akumulacije limitiran i da je nivo jezera opao za više od tri metra, dolazimo u situaciju da vodu moramo prelivati. Apelujemo na sve učesnike u procesu da se što prije pristupi nabavci prigušnica. To je investicija koja će se brzo isplatiti jer će spriječiti rasipanje vode, energije i novca, što je od značaja za čitav elektroenergetski sistem Republike Srpske i BiH", zaključuje Andrić.