Rusi uhapšeni u Banjaluci: Namještali dobitne kombinacije na kockarskim aparatima

Banjalučka policija uhapsila je državljane Rusije A.N. i V.K. zbog sumnje da su ”upadali” u sistem aparata za igre na sreću i na njima namještali dobitne kombinacije i sebi isplaćivali novčani dobitak.

Kako je saopštila PU Banjaluka Rusima se na teret stavlja da su počinili krivično djelo neovlašteni pristup zaštićenom kompjuteru, kompjuterkoj mreži i elektornskoj obradi podataka.

Koristili elektronske uređaje

”Lica se sumnjiče da su od 20. do 25. oktobra izvršili krivična djela na način da su upotrebom elektronskih uređaja neovlašteno pristupili zaštićenom sistemu aparata za igre na sreću, namještali dobitne kombinacije, te isplaćivali novac i na taj način pribavili sebi protivpravnu imovinsku korist”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je po naredbi Osnovnog suda u Banjaluci izvršen pretres vozila koje su koristili osumnjičeni i tom prilikom su pronađeni i privremeno oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.

Predati Službi za poslove sa strancima

”Lica su predata u nadležnost Službe za poslove sa strancima BiH, Terenski centar Banjaluka. Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv A.N. i V.K. biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu”, saopštila je PU Banjaluka.