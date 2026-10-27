Policajci uhapšeni u Gradišci sprovedeni u OJT Banjaluka

Policajci koji su uhapšeni u akciji ”Terminal” sprovedeni su u Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci.

Na ispitivanje su dovedeni komandir staničnog odjeljenja policije u Orahovi kod Gradiške Bojan Šinik, te policajci Vedran Šobota, Mirko Gačić, Slaviša Šinik i njihov kolega Ismet Hozo.

Uhapšeni u akciji ”Terminal” sprovedeni u OJT Banjaluka

Svi su osumnjičeni da su duži vremenski period prilikom kontrole saobraćaja vozače dovodili u zabludu govoreći im da u službenim evidencijama imaju prekršaje, koje će im za određeni iznos obrisati.

”Prilikom pretresa lokacija koje koriste osumnjičeni pronađeni su i privremeno oduzeti mobilni telefoni, rokovnici, kopija službene legitimacije, oznake sa imenom i prezimenom drugih policijskih službenika, usb stikovi, pištolj, manja količina metaka, te 24.440 evra, 38 330 KM i 200 švajcarskih franaka”, saopštio je MUP Republike Srpske.

Prema nezvaničnim informacijama osumnjičeni su, u zavisnosti od situacije, za "brisanje prekršaja" od vozača uzimali od 20 KM do 100 evra.

Akciju "Terminal" su sproveli Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske i PU Gradiška u saradnji sa Okružnim javnim tužilaštvom u Banjaluci.

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”Istragom se došlo do osnova sumnje da su prilikom kontrole učesnika u saobraćaju dovodili vozače u zabludu, tvrdeći da se u službenim evidencijama MUP-a Republike Srpske vode kao počinioci prekršaja.

Tom prilikom su od njih zahtijevali i primali protivpravnu novčanu korist kako bi ih oslobodili sankcionisanja za prekršaje koje nisu ni počinili i izvršili njihovo brisanje iz službenih evidencija", saopštio je MUP Srpske.