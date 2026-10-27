Dva automobila uništena u požaru na Palama

Autor:ATV redakcija
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Dva automobila potpuno su izgorjela noćas na Palama, objavili su paljanski vatrogasci.
Požar u Ulici Nikole Tesle lokalizovali su pripadnici vatrogasne jedinice grada Istočno Sarajevo.
Više detalja biće poznato nakon uviđaja koji će izvršiti pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo.
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