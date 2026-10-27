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Dva automobila uništena u požaru na Palama

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27.10.2026 08:15

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Два аутомобила изгорјела на Палама
Foto: facebook.com/ vatrogasnajedinicaistocnosarajevo

Dva automobila potpuno su izgorjela noćas na Palama, objavili su paljanski vatrogasci.

Požar u Ulici Nikole Tesle lokalizovali su pripadnici vatrogasne jedinice grada Istočno Sarajevo.

Više detalja biće poznato nakon uviđaja koji će izvršiti pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo.

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Tagovi :

požar

vatra

Pale

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