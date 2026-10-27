Narodni običaji na Svetu Petku: Šta znači ako pada kiša, a šta ako je sunce?

Naši preci vjerovali su da vremenske prilike na praznik Svete Petke mogu da nagovjeste kakav nas period čeka tokom predstojećih mjeseci.

Tokom ovog prazničnog dana pažljivo su posmatrali nebo, kišu, sunce i promjene u prirodi, tražeći u njima znakove kakva će biti zima.

Prema narodnom predanju, vreme na Svetu Petku otkriva kakva nas godina očekuje. Zbog toga mnogi i danas obraćaju pažnju na to da li će na ovaj praznik padati kiša, sijati sunce ili će možda pasti snijeg.

Kiša kao simbol plodnosti

Prema pojedinim narodnim vjerovanjima, kiša na Svetu Petku nagovještava kišovitiju i vlažniju godinu.

Vjeruje se da bi takvo vrijeme moglo da donese više padavina tokom narednih mjeseci, što se u prošlosti posebno pratilo zbog poljoprivrede i prinosa. Kiša se u narodnoj tradiciji često povezivala i sa plodnošću zemlje, pa se nije uvijek smatrala lošim znakom.

Sunčan dan najavljuje blažu zimu

Sunčan i topao dan na Svetu Petku u narodu se tumači kao nagovještaj blaže zime i povoljnijih vremenskih prilika.

Lijepo vrijeme na ovaj veliki praznik mnogi povezuju sa nadom u mirniji prelazak iz jeseni u zimu i prijatnije dane koji dolaze.

Snijeg i mraz nagovještavaju raniji dolazak hladnoće

Ukoliko na Svetu Petku padne snijeg ili se pojavi ozbiljniji mraz, to se u pojedinim krajevima tumači kao najava duge i hladnije zime.

Takvo vrijeme skreće pažnju da se jesen brzo bliži kraju i da je pravi trenutak za pripremu svih domaćinstava za hladne dane.

(Informer)