Sveta Petka štiti žene i bolesne: Ovo nikako ne sklanjajte sa trpeze

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici proslavljaju Svetu Petku, jednu od najpoštovanijih i najslavnijih svetiteljki u srpskom narodu, koja se smatra zaštitnicom žena, siromašnih i bolesnih.

Vjernici se ovoj svetiteljki obraćaju za pomoć kroz molitve, posebno na njen praznik, tražeći spas od bolesti, utjehu u nevoljama i iscjeljenje. Budući da se praznik Svete Petke doživljava kao izrazito ženski praznik, za pomoć joj se sa vjerom mole žene svih vjera i nacija.

Narodni običaji i vjerovanja na praznik

Prema narodnim vjerovanjima i običajima, na dan Svete Petke žene ne bi trebalo da mijese, kuvaju, šiju, peru veš niti da obavljaju bilo kakve teže poslove u kući. Vjeruje se da se time izbjegava gnev svetiteljke i sprečava da ženama tokom naredne godine trnu ruke.

S druge strane, postoje lijepi običaji koji donose radost i nadu u domove. Mlade djevojke na ovaj dan beru cvijeće i njime ukrašavaju svoje domove kako bi u porodici cijele godine vladali sloga, mir i blagostanje. Takođe, djevojčicama se oblače nove haljinice kako bi ih u narednoj godini pratila sreća.

Poseban običaj vezan je za djevojke koje priželjkuju udaju: one bi trebalo da pojedu parče slavskog kolača i sačuvaju mrvice, jer se vjeruje da će te noći u snu vidjeti svoju sudbinu i budućeg izabranika.

Pravila slavske trpeze

Kada je riječ o prazničnoj trpezi, narodna tradicija nalaže da se slavska trpeza na dan Svete Petke nikako ne sklanja do sjutradan.

Nakon što svi gosti odu, domaćica ima poseban zadatak trebalo bi da okadi trpezu tri puta, kako bi Sveta Petka posjetila i blagoslovila njen dom i ukućane.