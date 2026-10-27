Logo

Sveta Petka štiti žene i bolesne: Ovo nikako ne sklanjajte sa trpeze

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
27.10.2026 07:03

Komentari:

0
Света Петка
Foto: YouTube/Screenshot

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici proslavljaju Svetu Petku, jednu od najpoštovanijih i najslavnijih svetiteljki u srpskom narodu, koja se smatra zaštitnicom žena, siromašnih i bolesnih.

Vjernici se ovoj svetiteljki obraćaju za pomoć kroz molitve, posebno na njen praznik, tražeći spas od bolesti, utjehu u nevoljama i iscjeljenje. Budući da se praznik Svete Petke doživljava kao izrazito ženski praznik, za pomoć joj se sa vjerom mole žene svih vjera i nacija.

Narodni običaji i vjerovanja na praznik

Prema narodnim vjerovanjima i običajima, na dan Svete Petke žene ne bi trebalo da mijese, kuvaju, šiju, peru veš niti da obavljaju bilo kakve teže poslove u kući. Vjeruje se da se time izbjegava gnev svetiteljke i sprečava da ženama tokom naredne godine trnu ruke.

S druge strane, postoje lijepi običaji koji donose radost i nadu u domove. Mlade djevojke na ovaj dan beru cvijeće i njime ukrašavaju svoje domove kako bi u porodici cijele godine vladali sloga, mir i blagostanje. Takođe, djevojčicama se oblače nove haljinice kako bi ih u narednoj godini pratila sreća.

Poseban običaj vezan je za djevojke koje priželjkuju udaju: one bi trebalo da pojedu parče slavskog kolača i sačuvaju mrvice, jer se vjeruje da će te noći u snu vidjeti svoju sudbinu i budućeg izabranika.

Pravila slavske trpeze

Kada je riječ o prazničnoj trpezi, narodna tradicija nalaže da se slavska trpeza na dan Svete Petke nikako ne sklanja do sjutradan.

Nakon što svi gosti odu, domaćica ima poseban zadatak trebalo bi da okadi trpezu tri puta, kako bi Sveta Petka posjetila i blagoslovila njen dom i ukućane.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

SPC

Pravoslavni kalendar

crkveni kalendar

pravoslavlje

Sveta Petka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Беба

Društvo

Suv vazduh u stanu može da smeta bebama: Roditelji često prave ovu grešku

10 h

0
Црква је органски наставак оне исте заједнице (еклисије) која је рођена приликом Силаска Духа Светог, на дан Педесетнице, у Јерусалиму

Društvo

Večeras upalite svijeću i otvorite srce: Sutra slavimo zaštitnicu žena i utjehu svih koji pate

12 h

0
РиТЕ Угљевик

Društvo

Termoelektrana Ugljevik od sutra uveče na mreži

13 h

14
Више од 100 младих у Русији повријеђено је због опасног тренда „боун смашинг“, у којем се чекићима ударају по лицу како би добили израженије јагодице и мужевнији изглед.

Društvo

Udaraju se čekićima po licu zbog ljepote: Više od 100 povrijeđenih!

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

10

Robijala nevina čak 43 godine: Policija skrivala pravog ubicu

09

00

Meteorolozi u BiH najavili snijeg do kraja sedmice

08

59

Pukao bojler u stanu, muškarcu spaljeni lice i ruke

08

52

Narodni običaji na Svetu Petku: Šta znači ako pada kiša, a šta ako je sunce?

08

31

Ovako vrijeme danas nismo očekivali: Pogledajte prognozu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima