Žestoki udari Rusije na Kijev

Autor:ATV redakcija
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Jedna osoba je poginula, a 10 je povrijeđeno u noćnom ruskom raketnom napadu na Kijev, tokom kojeg su pogođeni administrativna zgrada i drugi nestambeni objekti, a oštećena je i infrastruktura metroa na Južnom mostu.
Tokom vazdušne uzbune u Kijevu su se čule eksplozije, a ukrajinske vazduhoplovne snage upozorile su na prijetnju od balističkih raketa, prenio je "Ukrinform".
Vojska je zabilježila nekoliko raketa koje su se kretale ka prijestonici.
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Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da je u Podiljskom okrugu pogođena administrativna zgrada, kao i da su na još dvije lokacije pogođeni nestambeni objekti.
Zbog napada je ograničen saobraćaj na Južnom mostu, a oštećena je i infrastruktura metroa.
Vozovi na zelenoj liniji saobraćali su između stanica "Sirec" i "Vidubiči", kao i između stanica "Osokorki" i "Červonij Hutir", nakon čega je saobraćaj na drugoj dionici privremeno obustavljen, saopštila je Kijevska gradska vojna administracija.
I was catching a train at 06:30, so when the attacks hit Kyiv at around 3am, by the time they were done, it was impossible to sleep.
How only one person was killed and 14 injured I’ll never know.🙏🇺🇦 https://t.co/4FWnUxTs3V— Shaun Pinner (@ShaunPinnerUA) October 27, 2026
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