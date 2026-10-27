Žestoki udari Rusije na Kijev

Jedna osoba je poginula, a 10 je povrijeđeno u noćnom ruskom raketnom napadu na Kijev, tokom kojeg su pogođeni administrativna zgrada i drugi nestambeni objekti, a oštećena je i infrastruktura metroa na Južnom mostu.

Tokom vazdušne uzbune u Kijevu su se čule eksplozije, a ukrajinske vazduhoplovne snage upozorile su na prijetnju od balističkih raketa, prenio je "Ukrinform".

Vojska je zabilježila nekoliko raketa koje su se kretale ka prijestonici.

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Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da je u Podiljskom okrugu pogođena administrativna zgrada, kao i da su na još dvije lokacije pogođeni nestambeni objekti.

Zbog napada je ograničen saobraćaj na Južnom mostu, a oštećena je i infrastruktura metroa.

Vozovi na zelenoj liniji saobraćali su između stanica "Sirec" i "Vidubiči", kao i između stanica "Osokorki" i "Červonij Hutir", nakon čega je saobraćaj na drugoj dionici privremeno obustavljen, saopštila je Kijevska gradska vojna administracija.