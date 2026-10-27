Autom se zabio u grupu ljudi: Vozač pobjegao, više povrijeđenih

Policija na sjeveru Njemačke otvorila je vatru na automobil nakon što se vozač kasno sinoć zabio u grupu ljudi u gradu Nojštat am Ribenberge, na sjeverozapadu zemlje u blizini Hanovera.

Policija na sjeveru Njemačke otvorila je vatru na automobil nakon što se vozač kasno sinoć zabio u grupu ljudi u gradu Nojštat am Ribenberge, na sjeverozapadu zemlje u blizini Hanovera.

Prema riječima portparola policije, u ovoj teškoj nesreći povrijeđeno je četiri ili pet osoba. Nekoliko lica zadobilo je teške tjelesne povrijede i hitno su prevezeni u bolnicu, ali, prema dostupnim informacijama, niko od njih nije u životnoj opasnosti.

Incident se dogodio neposredno prije ponoći, u neposrednoj blizini mjesta na kojem su policijski službenici obavljali rutinsku kontrolu saobraćaja.

Kada su policajci uočili da se vozilo zabilo u grupu ljudi, odmah su ispalili više hitaca prema automobilu u pokušaju da ga zaustave.

Uprkos tome, vozač je uspio da pobjegne sa lica mjesta u nepoznatom pravcu.

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Za osumnjičenim je odmah pokrenuta opsežna i brza potjera, u koju su uključene brojne policijske patrole na terenu i specijalni helikopter.

Tačne okolnosti ovog dramatičnog događaja još nisu u potpunosti razjašnjene.

Ipak, prvi rezultati istrage upućuju na mogućnost da su se osobe uključene u ovaj incident odranije poznavale, što bi moglo isključiti nasumični napad.