Ovako vrijeme danas nismo očekivali: Pogledajte prognozu

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu, na istoku i povećanu oblačnost.

Maksimalna temperatura vazduha od 11 do 18, u višim pred‌jelima od sedam stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutros je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove ima magle, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Društvo AMS upozorava na odrone: Oprez

U Republici Srpskoj narednih dana biće promjenljivo, pretežno sunčano i mjestimično oblačno vrijeme, prognoza je Hidrometeorološkog zavoda Srpske.

Kratkrotrajna kiša ponegdje moguća je u petak, 30. oktobra.

Maksimalna temperatura vazduha u narednim danima iznosiće od od 11 do 18 stepeni Celzijusovih, a u petak i do 19.