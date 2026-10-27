Vozite auto preminule osobe preko granice? Evo šta morate odmah da znate

Međutim, kada sa takvim vozilom žele da otputuju iz Bosne i Hercegovine u inostranstvo, poput Hrvatske, Slovenije, Austrije ili Njemačke, postavlja se ključno pitanje smiju li preći državnu granicu ako je automobil i dalje registrovan na preminulu osobu?

Odgovor nije jednostavan jer je potrebno strogo razlikovati važenje registracije, pravo korištenja vozila i pitanje nasljeđivanja vlasništva.

Šta kažu propisi Granične policije?

Prema zvaničnim informacijama Granične policije BiH, vozač prilikom prelaska državne granice mora posjedovati odgovarajuću i važeću vozačku dozvolu, važeću potvrdu o registraciji vozila, dok vozilo mora ispunjavati propisane uslove osiguranja.

Iz Granične policije pojašnjavaju da Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH nije propisana opšta obaveza posjedovanja punomoći za upravljanje tuđim automobilom prilikom prelaska granice. Sama činjenica da automobil nije registrovan na vozača ne predstavlja automatsku prepreku za izlazak iz zemlje.

Međutim, situacija postaje pravno osjetljivija kada je vlasnik u saobraćajnoj dozvoli preminuo. Ako su registracija i osiguranje važeći i nema drugih smetnji, sama činjenica da vozilo glasi na preminulu osobu ne znači automatsku zabranu prolaza, ali policija može izvršiti dodatne provjere.

Ostavinski postupak i pravo vlasništva

Smrću vlasnika njegova imovina ulazi u ostavinsku masu, a prava nasljednika utvrđuju se prema nasljedno-pravnim propisima. To znači da vozilo ne pripada automatski samo onoj osobi koja ga je najčešće vozila ili ima ključeve, a posebno mogu nastati sporovi ako ima više nasljednika.

Pored toga, ranije izdata punomoć preminulog vlasnika u pravilu prestaje njegovom smrću, saglasno zakonu o obligacionim odnosima. Zbog toga se stara punomoć ne može smatrati važećim dokazom ovlaštenja, a korištenje takvog dokumenta kao da je vlasnik živa osoba strogo se ne preporučuje.

Kada je ostavinski postupak završen, pravosnažno rješenje o nasljeđivanju predstavlja ključni dokument kojim se dokazuje vlasništvo i omogućava registracija vozila na novog vlasnika. Na primjer, Centar za vozila Hrvatske potvrđuje da je ovo rješenje valjan dokaz za promjenu vlasništva.

Osiguranje i savjeti prije puta

Smrt vlasnika ne prekida nužno policu obaveznog osiguranja, ali je poželjno prije puta provjeriti kod osiguravajuće kuće stanje polise. Ukoliko vozilo nema važeću registraciju ili osiguranje, ono se ne može zakonito koristiti u saobraćaju.

U slučaju sumnje, policija može provjeriti okolnosti korištenja vozila. Ako je ostavinski postupak u toku, korisno je imati dokumentaciju o porodičnoj vezi i saglasnost drugih osoba koje imaju pravo raspolaganja. Ipak, rodni list ili neformalna saglasnost ne mogu zamijeniti pravosnažno rješenje kada je riječ o trajnoj promjeni vlasništva, prodaji ili izvozu vozila.

Posebno treba voditi računa ukoliko je automobil registrovan u nekoj od zemalja Evropske unije (Njemačka, Austrija, Slovenija), gdje se primjenjuju strogi propisi države registracije u pogledu rokova za promjenu podataka nakon smrti vlasnika, prenosi GPMaljevac.