Ubica pobjegao sa doživotne robije, objavljen snimak iz zatvora

Džejkob Morli (28), osuđeni ubica koji služi doživotnu zatvorsku kaznu, pobjegao je kroz ogradu zatvora u Tenesiju u nedjelju uveče, a potom ukrao kamionet i odvezao se u nepoznatom pravcu.

Vlasti te američke savezne države objavile su sinoć da Morli još uvijek nije pronađen.

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Navodi se da je oko 23.30 sati 25. oktobra osoblje Sjeverozapadnog zatvorskog kompleksa otkrilo je da je Morli nestao.

On je osuđen je na doživotnu kaznu zatvora nakon što je proglašen krivim za ubistvo prvog stepena, tešku provalu, falsifikovanje dokaza, izbjegavanje hapšenja i vandalizam.

"Probio ogradu" u zatvorskoj uniformi

Snimak bezbjednosne kamere kasnije je otkrio da je Morli "probio ogradu" i napustio objekat u zatvorskoj uniformi, saopštilo je odjeljenje. Ostaje nejasno kako je pobjegao kroz ogradu.

Video koji je dobio Istražni biro Tenesija prikazuje Morlija kako krade bijeli kaminonet Ford F-350 iz 2008. sa tablicama Tenesija oko 1 sat ujutru 26. oktobra.

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Vatrogasna služba gradića Hornbik, koja se nalazi oko 24 kilometra od Sjeverozapadnog zatvorskog kompleksa, saopštila je da je snimila Morlija kako prolazi ispred zgrade vatrogasne službe u ukradenom kamionu oko 1.18 sati ujutru.

CNN navodi da je Morli drugi zatvorenik koji je pobjegao iz zatvora u Tenesiju u proteklih nedjelju dana.

Tijelo žrtve držao u kutiji ispod kuće

Morli je osuđen za ubistvo prvog stepena zbog ubistva Kodija Berčfilda, čiji je nestanak, rema podacima šerifske kancelarije okruga Karter, prijavljen u februaru 2022.

AP je objavio da je Berčfildovo tijelo je pronađeno u kutiji ispod Morlijeve kuće nekoliko nedjelja nakon što je nestao.

Morli je bežao policijskoj potjeri koja se završila u Sjevernoj Karolini, nakon što je zatekao zamjenike šerifa u svojoj kući 2022. godine.

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Istražni biro Tenesija, koji je dodao Morlija na listu "Najtraženijih kriminalaca", nudi nagradu do 2.500 dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja.

Prema podacima vlasti Tenesija, Sjeverozapadni zatvorski kompleks može da primi do 1.776 muških zatvorenika.

Tenesi je ranije ovog mjeseca dospio u centar pažnje svjetske javnosti zbog neuspješnog pogubljenja Kriste Pajk, žene osuđene na smrt zabog surovog ubistva koje je počinila kao tinejdžerka, a koja ni nakon dvije primljene smrtonosne doze injekcije nije preminula već je samo zahrkala i kasnije se probudila u bolnici.

(Kurir)