Pukao bojler u stanu, muškarcu spaljeni lice i ruke

Autor:ATV redakcija
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U stanu na Novom Beogradu noćas je došlo do eksplozije bojlera, pri čemu je jedna osoba povrijeđena, saznaje "Telegraf".
Prema prvim informacijama, dojava o incidentu u Ulici Jurija Gagarina broj 66 primljena je dva sata nakon ponoći.
Vatrogasno-spasilačke ekipe stigle su na lice mjesta svega nekoliko minuta kasnije, u 02:15 časova, gdje je utvrđeno da je u stanu na prvom spratu došlo do eksplozije grijača bojlera. Tom prilikom vlasnik stana zadobio je opekotine po rukama i licu.
Na teren su hitno upućeni pripadnici VSJ Novi Beograd i Zemun - ukupno osam vatrogasaca-spasilaca sa dva vozila. Požar je bio lokalizovan prije dolaska spasilačkih jedinica.
Intervencija je u toku.
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Prema prvim informacijama, dojava o incidentu u Ulici Jurija Gagarina broj 66 primljena je dva sata nakon ponoći.
Vatrogasno-spasilačke ekipe stigle su na lice mjesta svega nekoliko minuta kasnije, u 02:15 časova, gdje je utvrđeno da je u stanu na prvom spratu došlo do eksplozije grijača bojlera. Tom prilikom vlasnik stana zadobio je opekotine po rukama i licu.
Na teren su hitno upućeni pripadnici VSJ Novi Beograd i Zemun - ukupno osam vatrogasaca-spasilaca sa dva vozila. Požar je bio lokalizovan pre dolaska spasilačkih jedinica.
Intervencija je u toku, prenosi Telegraf.
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