Logo

Pukao bojler u stanu, muškarcu spaljeni lice i ruke

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
27.10.2026 08:59

Komentari:

0
Пукао бојлер у стану, мушкарцу спаљени лице и руке

U stanu na Novom Beogradu noćas je došlo do eksplozije bojlera, pri čemu je jedna osoba povrijeđena, saznaje "Telegraf".

Prema prvim informacijama, dojava o incidentu u Ulici Jurija Gagarina broj 66 primljena je dva sata nakon ponoći.

Vatrogasno-spasilačke ekipe stigle su na lice mjesta svega nekoliko minuta kasnije, u 02:15 časova, gdje je utvrđeno da je u stanu na prvom spratu došlo do eksplozije grijača bojlera. Tom prilikom vlasnik stana zadobio je opekotine po rukama i licu.

Na teren su hitno upućeni pripadnici VSJ Novi Beograd i Zemun - ukupno osam vatrogasaca-spasilaca sa dva vozila. Požar je bio lokalizovan prije dolaska spasilačkih jedinica.

Intervencija je u toku.

Убица побјегао из затвора

Svijet

Ubica pobjegao sa doživotne robije, objavljen snimak iz zatvora

Prema prvim informacijama, dojava o incidentu u Ulici Jurija Gagarina broj 66 primljena je dva sata nakon ponoći.

Vatrogasno-spasilačke ekipe stigle su na lice mjesta svega nekoliko minuta kasnije, u 02:15 časova, gdje je utvrđeno da je u stanu na prvom spratu došlo do eksplozije grijača bojlera. Tom prilikom vlasnik stana zadobio je opekotine po rukama i licu.

Na teren su hitno upućeni pripadnici VSJ Novi Beograd i Zemun - ukupno osam vatrogasaca-spasilaca sa dva vozila. Požar je bio lokalizovan pre dolaska spasilačkih jedinica.

Intervencija je u toku, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

incident

Srbija

povreda

bojler

Novi Beograd

Komentari (0)

Više iz rubrike

Тензије на Дедињу: Полицијски кордон испред Пинка након инцидента у Информеру

Srbija

Tenzije na Dedinju: Policijski kordon ispred Pinka nakon incidenta u Informeru

10 h

2
Присталице Студентске листе на улицама Београда, Новог Сада, Ниша и других градова славе побједу на ванредним парламентарним изборима, након што је носилац листе "Александар Вучић-Уједињена Србија" Александар Вучић изјавио да је "Уједињена Србија" изгубила на данашњим ванредним парламентарним изборима и да је победила Студентска листа

Srbija

Studenti: Ne podržavamo upade u medije i institucije

11 h

11
Огласио се Александар Вучић након упада на Информер

Srbija

Oglasio se Aleksandar Vučić nakon upada na Informer

11 h

6
Парламентарни избори у Србији

Srbija

RIK saopštio najnovije rezultate izbora u Srbiji: Studentska lista dobija 140 mandata?

11 h

13

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

10

Robijala nevina čak 43 godine: Policija skrivala pravog ubicu

09

00

Meteorolozi u BiH najavili snijeg do kraja sedmice

08

59

Pukao bojler u stanu, muškarcu spaljeni lice i ruke

08

52

Narodni običaji na Svetu Petku: Šta znači ako pada kiša, a šta ako je sunce?

08

31

Ovako vrijeme danas nismo očekivali: Pogledajte prognozu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima