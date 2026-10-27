Robijala nevina čak 43 godine: Policija skrivala pravog ubicu

Najduži zabilježeni slučaj u istoriji u kojem je jedna nevina žena provela decenije u zatvoru jeste slučaj Sandre Hem iz američke savezne države Misuri, koja je puštena na slobodu nakon čak 43 godine nepravedne robije.

Sandra Hem provela je skoro četiri i po decenije u zatvoru zbog brutalnog ubistva bibliotekarke Patricije Ješke, zločina koji uopšte nije počinila. Imala je svega 20 godina kada je proglašena krivom i osuđena na doživotnu robiju, a na slobodu je izašla tek kao 63-godišnjakinja.

Jedini temelj na kojem je tužilaštvo izgradilo ovaj slučaj bilo je njeno lažno priznanje, iznuđeno pod jakom sedacijom i dejstvom teških lijekova, dok je ležala u psihijatrijskoj bolnici.

Priznanje pod teškim lijekovima i u vezama

Zločin koji je potresao gradić Sent Džozef dogodio se u novembru 1980. godine, kada je tijelo 31-godišnje Patricije Ješke pronađeno u njenom stanu. Sandra Hem, koja nije imala apsolutno nikakve veze sa žrtvom, u to vrijeme nalazila se na liječenju u psihijatrijskoj ustanovi zbog slušnih halucinacija i zloupotrebe supstanci.

Policija ju je podvrgla višesatnim i agresivnim ispitivanjima u trenucima kada je bila pod dejstvom snažnih antipsihotika i sedativa. Bila je toliko omamljena da je jedva držala glavu uspravno, a tokom pojedinih ispitivanja bila je i fizički vezana za stolicu.

Pod takvim pritiskom i u narušenom mentalnom stanju, Sandra je davala potpuno kontradiktorne izjave koje su se kosile sa činjenicama sa mjesta zločina.

Sudija Okružnog suda Rajan Horsman poništio je presudu nakon detaljne revizije i poručio:

"Nijedan forenzički dokaz ne povezuje Sandru sa ubistvom. Ona nije imala motiv, niti je bilo svjedoka koji bi je povezali sa zločinom. Svi prikupljeni dokazni materijali podržavaju zaključak da je riječ o stvarnoj nevinosti".

Sudija Horsman je u svojoj zvaničnoj odluci naglasio i da je Sandra Hem bila "žrtva očigledne nepravde".

Sramna tajna policije: Štitili pravog ubicu sa značkom?

Dok su bolesnu djevojku držali u šaci, istražitelji su svjesno ignorisali tragove koji su direktno vodili do drugog osumnjičenog – policajca Majkla Holmana.

Holmanov bijeli kamionet viđen je u blizini stana ubijene bibliotekarke u vrijeme zločina, a već narednog dana taj isti policajac pokušao je da iskoristi kreditnu karticu žrtve. Pored toga, tokom pretresa njegovog stana pronađene su i jedinstvene minđuše koje su pripadale ubijenoj Patriciji, što je zvanično potvrdio i njen otac. Međutim, policijska uprava sakrila je te izvještaje i dokaze od odbrane kako bi zaštitila svog kolegu.

Advokat Šon O'Brajen iz organizacije "Inosens Prodžekt", koji se izborio za Sandrino oslobađanje, potresno je prokomentarisao rad pravosuđa u ovom slučaju:

"Bilo je isuviše lako osuditi nevinu osobu, a daleko teže nego što je trebalo izvući je na slobodu, čak do te mjere da su sudijska naređenja bila ignorisana. Ne bi trebalo da bude ovoliko teško osloboditi nevinog čovjeka".

Advokat O'Brajen je čitav proces protiv Sandre opisao kratko i jasno kao "potpuni otkaz cjelokupnog sistema".

Nakon što je u julu 2024. godine konačno napustila zatvorske zidine, Sandra je odmah otišla u bolnicu kako bi provela posljednje trenutke sa svojim ocem, koji je preminuo samo 10 dana kasnije. Iako joj je oduzeto više od četiri decenije slobode, ona danas pokušava da izgradi novi život u krugu svoje porodice.

Po izlasku na slobodu, Sandra nije zaboravila one koji su ostali iza rešetaka bez krivice.

"Nadam se da će ljudi nastaviti da se bore za njih", rekla je ona, navodi ŽenaBlic.