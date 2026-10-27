Tornado u Antaliji, poginula četiri građevinska radnika

Autor:ATV redakcija
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Četiri građevinska radnika su poginula, a jedan je povrijeđen u tornadu koji je zahvatio tursko odmaralište Antalija, saopštile su lokalne vlasti.
"Tokom noći, tornado je zahvatio dva kontejnera u koje su smješteni građevinski radnici u oblasti Kepez", navodi se u saopštenju.
Meteorološke službe objavile su juče upozorenje za Antaliju na poplave i olujno nevrijeme.
Prema navodima meteorologa, jaka kiša prestaće u petak, 30. oktobra, a sutradan će ponovo nastaviti da pada.
🌧️ İstanbul'da meydana gelen sağanak Pendik ve Tuzla'da su baskınlarına neden oldu ⤵️
▫️ Bazı caddeler su altında kaldı
▫️ Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti
🔗 https://t.co/omG37Bwskd https://t.co/ur5mFx35z3— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 27, 2026
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