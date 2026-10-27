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Tornado u Antaliji, poginula četiri građevinska radnika

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27.10.2026 09:23

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Четири грађевинска радника су погинула, а један је повријеђен у торнаду који је захватио турско одмаралиште Анталија, саопштиле су локалне власти.
Foto: Anadolu Ajansı / X

Četiri građevinska radnika su poginula, a jedan je povrijeđen u tornadu koji je zahvatio tursko odmaralište Antalija, saopštile su lokalne vlasti.

"Tokom noći, tornado je zahvatio dva kontejnera u koje su smješteni građevinski radnici u oblasti Kepez", navodi se u saopštenju.

Meteorološke službe objavile su juče upozorenje za Antaliju na poplave i olujno nevrijeme.

Prema navodima meteorologa, jaka kiša prestaće u petak, 30. oktobra, a sutradan će ponovo nastaviti da pada.

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Tagovi :

Antalija

tornado

Radnici

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