Tornado u Antaliji, poginula četiri građevinska radnika

Četiri građevinska radnika su poginula, a jedan je povrijeđen u tornadu koji je zahvatio tursko odmaralište Antalija, saopštile su lokalne vlasti.

"Tokom noći, tornado je zahvatio dva kontejnera u koje su smješteni građevinski radnici u oblasti Kepez", navodi se u saopštenju.

Meteorološke službe objavile su juče upozorenje za Antaliju na poplave i olujno nevrijeme.

Prema navodima meteorologa, jaka kiša prestaće u petak, 30. oktobra, a sutradan će ponovo nastaviti da pada.