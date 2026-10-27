Nemanja i Davor poginuli u Americi, sahrana u Banjaluci: Prikuplja se pomoć

Davor Barišić i Nemanja Ljepojević poginuli su u saobraćajnoj nesreći koja se desila u Sjedinjenim Američkim Državama, a kako je navedeno na društvenim mrežama, sahrana će biti obavljena u Banjaluci. U toku je i prikupljanje pomoći za pokrivanje troškova prenosa tijela stradalih.

Kako je navedeno na stranici ST. Simeon, Serbian Orthodox Church, ova parohija organizuje akciju prikupljanja pomoći za porodice Davora Barišića, Nemanje Ljepojevića, koji su stradali, i Srđana Lazića, koji je zadobio teške povrede opasne po život i trenutno se nalazi na od‌jeljenju intenzivne njege u jednoj od bolnica u Šarlotu.

"Sredstva prikupljena putem ove akcije pomoći će da se bar delimično olakša ovaj teret – kroz pokrivanje troškova prenosa posmrtnih ostataka i sahrana za Davora i Nemanju, troškova lečenja za Srđana, kao i pružanje šire podrške svim trima porodicama u ovim izuzetno teškim trenucima", navode iz parohije.

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Kako dodaju, sva prikupljena sredstva biće ravnomjerno raspoređena porodicama Barišić, Ljepojević i Lazić.

"Pozivamo parohijane i sve ljude dobre volje da, uz iskreno saosjećanje, uzmu učešća u ovoj akciji, pruže podršku ovim porodicama u njihovoj žalosti i sjete ih se u svojim molitvama. Javnost će o daljim informacijama biti obaviještena u narednim danima", dodaju oni.

Do sada je prikupljeno 111.296 dolara putem gofundme.

Takođe, Upravni Odbor parohije proglasio je trodnevnu žalost na području ove parohije.

(Nezavisne novine)