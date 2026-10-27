Zbog toga je unaprijed planirana veoma obimna bezbjednosna operacija, izjavio je danas francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez.

Na pitanje televizije BFMTV da li strahuje od novih nemira nakon velikih okupljanja 17. i 24. oktobra, Nunjez je potvrdio da bojazan postoji, posebno zbog činjenice da se istog dana obilježava i Noć vještica, koja je u toj zemlji tradicionalno burna i praćena incidentima.

Policija u stanju pripravnosti, masovna hapšenja već sprovedena

Francuske vlasti procjenjuju da će situacija na ulicama ponovo biti napeta i da je pred njima još jedan dan visokih bezbjednosnih rizika.

"Očekujemo da će situacija ponovo biti složena i da će to biti još jedan dan velike mobilizacije. Naravno, angažovaćemo izuzetno jake bezbjednosne snage", poručio je ministar Nunjez.

Ministar je istakao da je dan mobilizacije 24. oktobra bio pod kontrolom snaga reda, ali je tom prilikom širom zemlje uhapšeno čak 1.435 osoba.

Najavljeni novi talasi štrajkova

Pokret „Žuti prsluci“ pozvao je građane na novi protest ove subote pod sloganom odbrane javnih sloboda.

Ovo, međutim, neće biti jedini talas nezadovoljstva najveći francuski sindikati već su uputili poziv na generalni štrajk i masovne demonstracije 5. novembra, koji će obuhvatiti i javni i privatni sektor širom Francuske, prenosi Tanjug.