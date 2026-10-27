Hidrološka situacija na području Hidroelektrane Višegrad veoma je kompleksna tokom cijele ove godine, ali su svi kapaciteti i pogonska spremnost na najvišem nivou kako bi se maksimalno iskoristio svaki dotok vode, izjavio je za ATV izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje u ovom preduzeću Darko Andrić.

Andrić je podsjetio da je prvi kvartal, odnosno prva četiri mjeseca ove godine, obilježio izuzetno povoljan hidrološki period sa ekstremno velikim dotocima vode, kada je ostvaren prebačaj planirane proizvodnje za preko 70 odsto.

Međutim, nakon toga uslijedio je dug sušni period koji je značajno uticao na proizvodne rezultate.

“U ovom današnjem periodu nalazimo se na nekih 50 ili 60 odsto od ostvarenja mjesečnih planova proizvodnje, iako su oni inače u ovom periodu planirani kao mali. Nedostatak padavina predstavlja ogroman problem za kompletan elektroenergetski sistem, kako cijelog regiona, tako i Republike Srpske. Naša je obaveza da budemo pogonski raspoloživi na najvišem nivou, kako bismo i te male dotoke vode koji dođu na naš pregradni profil mogli da iskoristimo i proizvedemo električnu energiju”, istakao je Andrić.

On je dodao da je u jednom periodu situacija bila nešto povoljnija zahvaljujući malo intenzivnijem radu uzvodne HE "Piva“ u Crnoj Gori, što je omogućilo veće dotoke vode u Višegradu i proizvodnju većih količina energije od očekivanih za ovako sušan period, što je doprinijelo stabilnosti elektroenergetskog sistema Srpske.

Govoreći o padavinama, Andrić je naglasio da kratkotrajne kiše ne mogu brzo popraviti stanje na slivu.

"Subjektivni utisak naroda je da je kiša padala, ali ta kiša koja padne po nekoliko sati ništa ne znači za sam dotok. Poslije ovoliko duge suše potrebne su mnogo veće padavine da bi se zemlja vratila u normalno stanje, pa tek onda da se efekat osjeti na našem slivu“, rekao je Andrić.

Istorijski radovi na modernizaciji

Period slabijih dotoka iskorišćen je za temeljne radove na sistemu. Nakon završenih redovnih remonta na sva tri agregata, koji se tradicionalno izvode u julu, avgustu i septembru, pristupilo se značajnoj modernizaciji.

"Pristupili smo značajnim radovima na zamjeni upravljačkih ormara na jednom od agregata. Mogu reći da je to istorijski posao, jer od same izgradnje HE 'Višegrad' i puštanja u rad 1989. godine nisu se vršili takvi radovi niti ta vrsta modernizacije. To će u budućem periodu značiti mnogo za pouzdaniji i stabilniji rad, uz sva olakšanja koja nove tehnologije donose", zaključio je Andrić za ATV.



