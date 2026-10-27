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Davali joj novac za liječenje, ona ga prokockala

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27.10.2026 12:22

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Колекција евро новчаница које излазе из коверте на дрвеној површини.
Foto: pexels/Markus Spiske

Policija u Nikšiću podnijela je krivičnu prijavu protiv sugrađanke J.P. zbog sumnje da je prevarila 2.300 fizičkih i pravnih lica, tražeći novčane donacije za potrebe liječenja i pribavila preko 117.000 evra.

Kako se navodi u saopštenju Uprave policije, ona je prevaru počinila je u periodu od 17. februara 2025. do 23. oktobra 2026. godine

"Prikupljeni novac, u ukupnom iznosu od 117.203 evra, je kako se sumnja, umjesto za liječenje, trošila na platformama za onlajn klađenje kod više priređivača igara na sreću u Crnoj Gori", navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije su apelovali na građane, pravna lica i organizacije da prilikom doniranja novčanih sredstava budu oprezni i, kada je to moguće, provjere vjerodostojnost humanitarnih apela, identitet organizatora akcija i namjenu prikupljanja novca.

"Transparentnim vođenjem evidencije o prikupljenim i utrošenim sredstvima, kao i provjerom krajnjih korisnika donacija, doprinosi se namjenskom korišćenju doniranog novca, smanjenju rizika od zloupotreba, zaštiti donatora i očuvanju povjerenja u humanitarne akcije", zaključuje se u saopštenju.

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Tagovi :

Kockanje

Crna Gora

liječenje

Pronevjera novca

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