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Krvavi obračun: Radnik izbo kolegu nožem nakon svađe

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27.10.2026 13:12

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Нож на столу поред лаптопа.
Foto: Pexels/COPPERTIST WU

Jezivo nasilje dogodilo se sinoć u krugu jedne firme u Batajnici, kada je, nakon verbalne rasprave dvojice kolega, jedan od njih potegao nož i drugom nanio ubodnu ranu u predjelu stomaka.

Prema prvim informacijama, incident se dogodio kada je između J. L. (30) i njegovog deset godina starijeg kolege D. I. (40), iz za sada nepoznatih razloga, izbila verbalna rasprava. Sukob je ubrzo prerastao u fizički obračun, tokom kojeg je, kako se sumnja, J. L. izvukao nož i njime ubo kolegu u stomak.

Povrijeđenom muškarcu ljekarska pomoć ukazana je u Kliničko-bolničkom centru „Bežanijska kosa“, gdje su mu, nakon obavljenih pregleda, konstatovane lake tjelesne povrede.

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Policija je brzom intervencijom identifikovala i uhapsila osumnjičenog J. L., kojem je određeno zadržavanje do 48 sati. Protiv njega je podnesena krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo laka tjelesna povreda.

Za sada nije poznato šta je prethodilo sukobu dvojice kolega, niti zbog čega je njihova rasprava eskalirala do upotrebe noža.

Istraga, koja bi trebalo da rasvijetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku, prenosi Telegraf.rs.

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Crna hronika

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