Nedopustivo da se pod plaštom kulturnog događaja promoviše retorika ajatolaha Ahmeda Džanatija koja poziva na okupljanje "jednom pesnicom" i vjeru pretvara u sredstvo političke mobilizacije i sukoba, izjavio je Srni zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac.

Košarac je rekao da ovakva retorika svijet dijeli na prijatelje i neprijatelje, te ukazao da posebno zabrinjava činjenica da na ovakve poruke iz Sarajeva nema jasne i nedvosmislene osude.

On je naveo da promocija knjige "Šetnja ulicama Sarajeva: BiH iz perspektive šehida ajatolaha Alija Hamneija", praćena skandaloznom porukom ajatolaha Ahmeda Džanatija, otvara ozbiljno pitanje političkih i ideoloških poruka koje se danas promovišu u Sarajevu.

Podsjetio je da srpski narod ima poseban razlog da bude zabrinut zbog takvih poruka, jer su tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata od 1992. do 1995. godine iranski uticaj, podrška radikalnim islamističkim strukturama i prisustvo stranih mudžahedina ostavili su teške posljedice.

Region Država u komšiluku 20 miliona evra: Prijave počinju sutra

"Zločini nad Srbima, uključujući brutalna ubistva i odsijecanje glava, svjedoče o tragičnim posljedicama ekstremističke ideologije. Republika Srpska te zločine i stradanje srpskog naroda nikada neće zaboraviti", rekao je on.

Košarac je naglasio da Sarajevo treba da odgovori na jednostavna pitanja - zašto izostaje osuda ovakvih poruka i da li im je ovakva retorika prihvatljiva kada dolazi od političkih i ideoloških saveznika.

"Republika Srpska jasno kaže - ne dijelimo iste civilizacijske i političke vrijednosti sa režimom u Teheranu, niti prihvatamo ideologiju koja svijet dijeli na sljedbenike i neprijatelje, a vjersku pripadnost pretvara u osnov za političku mobilizaciju i konfrontaciju", istakao je Košarac.

Pozvao je na poštovanje prava na slobodu vjere, mišljenja i izražavanja, ali je pritom ukazao da ta prava ne smiju biti paravan za normalizaciju ekstremističke retorike, glorifikaciju nasilja ili pozivanje na vjerski motivisane sukobe.

U Sarajevu je proteklog vikenda promovisana knjiga "Šetnja ulicama Sarajeva: BiH iz perspektive šehida ajatolaha Alija Hamneija" i tom prilikom je pročitana poruka ajatolaha Džanatija, bivšeg predstavnika imama šehida Hamneija.