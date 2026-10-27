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Zaharova: Rusija pruža ruku prijateljstva

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27.10.2026 14:36

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Захарова: Русија пружа руку пријатељства
Foto: Tanjug/AP

Zapad se svaki put ljuti kada Rusija, nakon napada i provokacija, ne uzvraća osvetom, već pruža ruku prijateljstva i propovijeda ljubav, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva inostranih poslova Rusije, prenose RIA Novosti.

"Poslije sveg zla koje nam nanose i koje nam priređuju, mi ne postajemo ogorčeni, ne počinjemo da se svetimo i ne postajemo poput njih, slijedeći tu agresivnu logiku. Naprotiv, pružamo ruku prijateljstva kako bismo pokazali da su čovjek i čovječanstvo stvoreni za nešto sasvim drugo: za razvoj i civilizacijski put", rekla je Zaharova na medijskom forumu "Rusija–Afrika 2026".

Prema njenim riječima, Zapad je javno formulisao svoj cilj da Rusiji nanese strateški poraz, što je zapisano u strateškim dokumentima EU i NATO-a.

Zvaničnica ruskog MSP-a je podsjetila na to da je Rusija više puta bila izložena napadima: u 19. vijeku, kada je na nju krenuo Napoleon, u 20. veku, tokom Drugog svjetskog rata, kada je značajan dio zemlje bio pod okupacijom, kao i danas.

Kako je istakla Zaharova, Rusija je svaki put, nakon što bi proterala neprijatelja sa svoje teritorije poslije osvajačkih pohoda, umesto osvete nudila saradnju i zajedničku izgradnju jedinstvenog evroazijskog kontinenta u oblastima trgovine, logistike i bezbjednosti, koja bi trebalo da bude zajednička i nedeljiva.

"To oni ne mogu da podnesu, razumijete? Nije čak ni stvar u tome što ne mogu da nas osvoje, niti u tome što ne mogu da nam oduzmu resurse, već u tome što mi svaki put, bukvalno se ponovo rađajući, ipak propovedamo ljubav, a ne mržnju", zaključila je zvaničnica ruskog Ministarstva inostranih poslova, prenosi RT Balkan.

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Tagovi :

Marija Zaharova

Rusija

Evropska unija

NATO

Zapad

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