"Moj komentar bio je loša procjena i shvatam da sam povrijedio mnoge ljude u Kini i kineskim zajednicama širom svijeta. Izvinjavam se svima koje su moje riječi uznemirile. To mi uopšte nije bila namjera. Veoma poštujem kineski narod i njihovu istoriji i iskreno mi je žao", naveo je Mbape u svom saopštenju.

Mbapeovo lice pojavljuje se u reklamama širom Kine, od stanica podzemne željeznica do unutrašnjosti liftova.

Na jednom od video-snimaka emitovanih na društvenoj mreži "Iks", Mbape je, govoreći o internet "mimovima" sa svojim likom, izjavio da mu je omiljeni onaj u kojem su njegovo lice montirali na lik "kineskog diktatora Mao Cedunga".

Veće trgovinske marke u Kini objavile su ranije danas da prekidaju saradnju sa Mbapeom zbog njegovih komentara.

U Kini se šale na račun osnivača moderne Kine Mao Cedunga smartaju nedostatkom poštovanja.

Proizvođač bezalkoholnih pića "Dongpeng" i mliječni gigant "Mengniju" saopštili su danas da prekidaju sporazum sa francuskim fudbalerom mada nijedna od kompanija nije pominjala sporni snimak kao razlog.

U saopštenju "Dongpenga" se ističe da se ta kompanija oštro protivi i ima nultu stopu tolerancije prema bilo kakvom ponašanju koje vrijeđa nacionalne osjećaje.

"Mengniju" navodi da ta firma prekida svu saradnju sa Kilijanom Mbapeom.

Kineska centralna televizija - CCTV suspendovala je prenose mečeva španske La lige.

Mbape igra za španski "Real Madrid".

(Srna)

