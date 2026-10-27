Autor:ATV redakcija
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Francuska fudbalska zvijezda Kilijan Mbape uputio je danas izvinjenje zbog svojih komentara prema osnivaču moderne Kine Mao Cedungu.
"Moj komentar bio je loša procjena i shvatam da sam povrijedio mnoge ljude u Kini i kineskim zajednicama širom svijeta. Izvinjavam se svima koje su moje riječi uznemirile. To mi uopšte nije bila namjera. Veoma poštujem kineski narod i njihovu istoriji i iskreno mi je žao", naveo je Mbape u svom saopštenju.
Mbapeovo lice pojavljuje se u reklamama širom Kine, od stanica podzemne željeznica do unutrašnjosti liftova.
Na jednom od video-snimaka emitovanih na društvenoj mreži "Iks", Mbape je, govoreći o internet "mimovima" sa svojim likom, izjavio da mu je omiljeni onaj u kojem su njegovo lice montirali na lik "kineskog diktatora Mao Cedunga".
Veće trgovinske marke u Kini objavile su ranije danas da prekidaju saradnju sa Mbapeom zbog njegovih komentara.
U Kini se šale na račun osnivača moderne Kine Mao Cedunga smartaju nedostatkom poštovanja.
Proizvođač bezalkoholnih pića "Dongpeng" i mliječni gigant "Mengniju" saopštili su danas da prekidaju sporazum sa francuskim fudbalerom mada nijedna od kompanija nije pominjala sporni snimak kao razlog.
U saopštenju "Dongpenga" se ističe da se ta kompanija oštro protivi i ima nultu stopu tolerancije prema bilo kakvom ponašanju koje vrijeđa nacionalne osjećaje.
"Mengniju" navodi da ta firma prekida svu saradnju sa Kilijanom Mbapeom.
Kineska centralna televizija - CCTV suspendovala je prenose mečeva španske La lige.
Mbape igra za španski "Real Madrid".
(Srna)
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