Jamal utučeno posmatrao Kejnov pobjednički govor

Zvijezda Barselone Lamin Jamal izgledao je potpuno utučeno nakon što je Zlata lopta otišla u ruke Harija Kejna.

Krilni napadač Barselone važio je, naravno, za jednog od glavnih favorita za titulu najboljeg fudbalera svijeta u proteklih 12 mjeseci.

Uz napadača Bajern Minhena Kejna i zvijezdu Real Madrida Kilijana Mbapea, 19-godišnjak je smatran jednim od samo tri igrača koji su imali najbolje šanse za osvajanje Zlatne lopte za 2026. godinu.

Jamal je jedva uspijevao sakriti razočaranje konačnim ishodom.

Sjedeći među saigračima i kolegama u pozorištu London Paladijum, osvajač Svjetskog prvenstva snimljen je kako utučeno posmatra Kejnov pobjednički govor.

Lamine Yamal's face as Harry Kane accepted the Ballon d'Or trophy. https://t.co/Ozq6MpbFR3 — ESPN FC (@ESPNFC) October 26, 2026

Jamal je osvojio nagradu za najboljeg mladog igrača, ali to priznanje ga nije posebno učinilo srećnim, piše Avaz.

"Čast mi je primiti ovu nagradu. Htio sam da je osvoji moj saigrač Pau Kubarsi . Ja je osvajam već treću godinu zaredom. Hvala mojim saigračima iz kluba i reprezentacije. Nastaviću raditi da bih bio još bolji", poručio je Jamal.