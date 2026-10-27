Preminuo Pavle Jevremović

Doktor pravnih nauka, nekadašnji ambasador Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) pri Evropskoj uniji i ambasador Srbije pri Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović preminuo je u Beogradu, objavio je Evropski pokret u Srbiji.

Rođen je 1940. godine u Užicu. Tokom višedecenijske diplomatske karijere službovao je u Indiji i Sjedinjenim Američkim Državama.

Biografija

Poslije 5. oktobra 2000. godine, kao spoljnopolitički savjetnik predsjednika SRJ Vojislava Koštunice, učestvovao je u obnovi međunarodnog položaja Srbije, ističe se u saopštenju.

Društvo Darko Andrić o planovima HE Višegrad i uticaju klimatskih promjena

Posebno se ukazuje na njegov doprinos ponovnom uspostavljanju članstva SRJ u Ujedinjenim nacijama, obnovi odnosa sa Evropskom unijom i razvoju političke i ekonomske saradnje, čime su stvoreni uslovi za intenzivnije uključivanje zemlje u evropske integracije.

Bio je prvi ambasador SRJ pri Evropskoj uniji poslije političkih promena 2000. godine, a potom i ambasador Srbije pri Ujedinjenim nacijama.

Kako je navedeno, na tim dužnostima koristio je svoje diplomatsko iskustvo i poznavanje međunarodnih odnosa u periodu značajnih promjena u spoljnoj politici zemlje.

Svijet "To je objava rata": Egipat priskače u pomoć Saudijskoj Arabiji

Pavle Jevremović pripadao je generaciji koja je svoje profesionalno iskustvo sticala u složenim međunarodnim okolnostima i koja je, poslije velikih političkih promjena, imala važnu ulogu u ponovnom uspostavljanju međunarodnih veza Srbije i njenom približavanju Evropi.

Bio je aktivni član Foruma za međunarodne odnose, od njegovog osnivanja.