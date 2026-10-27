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U Izraelu najveća izlaznost na glasanje od 1977. godine

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27.10.2026 13:11

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Израелски премијер Бењамин Нетанјаху и његова супруга Сара Нетанјаху гласали су на бирачком мјесту током општих избора у Израелу, у западном Јерусалему, 27. октобра 2026. године.
Foto: Anadolu Agency

U Izraelu je do 12.00 časova po lokalnom vremenu zabilježena najveća izlaznost na glasanje na parlamentarnim izborima od 1977. godine, saopštila je Centralna izborna komisija Izraela.

U saopštenju se navodi da je do podne po lokalnom vremenu na birališta izašlo oko 2,3 miliona Izraelaca, što je oko 31,5 odsto izraelskog stanovništva.

U Izraelu se danas održavaju, kako mnogi navode, jedni od najvažnijih izbora u istoriji zemlje. Rezultati posljednjih anketa ukazuju na to da će biti neizvjesna završnica između aktuelnog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg vojnog komandanta Gadija Ajzenkota za mjesto predsjednika Vlade.

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Međutim, rezultati ukazuju i na to da nijedan politički blok neće osvojiti 61 poslaničko mjesto, koliko je potrebno za formiranje vlasti, što znači da se može očekivati duži period pregovora za novu vladu.

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Izrael

Benjamin Netanjahu

izbori

Izbori u Izraelu

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