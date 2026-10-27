U Izraelu najveća izlaznost na glasanje od 1977. godine

Autor:ATV redakcija
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U Izraelu je do 12.00 časova po lokalnom vremenu zabilježena najveća izlaznost na glasanje na parlamentarnim izborima od 1977. godine, saopštila je Centralna izborna komisija Izraela.
U saopštenju se navodi da je do podne po lokalnom vremenu na birališta izašlo oko 2,3 miliona Izraelaca, što je oko 31,5 odsto izraelskog stanovništva.
U Izraelu se danas održavaju, kako mnogi navode, jedni od najvažnijih izbora u istoriji zemlje. Rezultati posljednjih anketa ukazuju na to da će biti neizvjesna završnica između aktuelnog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg vojnog komandanta Gadija Ajzenkota za mjesto predsjednika Vlade.
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Međutim, rezultati ukazuju i na to da nijedan politički blok neće osvojiti 61 poslaničko mjesto, koliko je potrebno za formiranje vlasti, što znači da se može očekivati duži period pregovora za novu vladu.
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