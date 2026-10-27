Putin: Ko drugome jamu kopa, sam u nju upada

Uloga prirodnog gasa kao oslonca globalne energetike u međunarodnoj trgovini samo će jačati, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na Forumu država-izvoznika gasa u Moskvi.

Uloga prirodnog gasa kao oslonca globalne energetike u međunarodnoj trgovini samo će jačati, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na Forumu država-izvoznika gasa u Moskvi.

"Uloga prirodnog gasa kao oslonca globalne energetike, industrije, ali i poljoprivrednog sektora i sistema međunarodne trgovine samo će jačati", izjavio je Putin.

On je naglasio da je Rusija jedan od ključnih igrača na svjetskom tržištu gasa i da zauzima prvo mjesto po rezervama prirodnog gasa.

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Istovremeno, Rusija odgovorno ispunjava sve obaveze u pogledu isporuka inostranstvu, dok Evropa, odricanjem od ruskih energenata, sama zadaje udarac sopstvenoj industriji.

"Ko drugome jamu kopa, sam u nju upad", prokomentarisao je Putin stav Evrope.

Svaka zemlja sama odlučuje koji vid proizvodnje energije će razvijati, ali na prirodni gas otpada četvrtina svjetskog energetskog bilansa, izjavio je predsjednik.

"Svaka zemlja sama odlučuje koji vid proizvodnje energije će razvijati: iz ugljovodonika, nuklearnu, hidroenergiju ili energiju iz obnovljivih izvora. Međutim, danas upravo na gas otpada četvrtina svjetskog energetskog bilansa", rekao je ruski predsjednik tokom obraćanja.

On je ukazao na neophodnost optimizacije puteva snabdijevanja gasom u svijetu i predložio zemljama izvoznicama da razmotre moguće transportne rute.

"Stvorili smo jedinstven proizvodni kompleks koji nam omogućava da diverzifikujemo isporuke gasa, razvijamo njegovu preradu i gasnu hemijsku industriju. Tu snažnu resursnu, naučnu i industrijsku bazu koristimo za rast nacionalne ekonomije, a istovremeno smo odgovoran snabdjevač gasom inostranstva, pouzdan i predvidiv partner", izjavio je Putin.

(Sputniknews.com)