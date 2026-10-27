"Ako ne bude problema": TE Ugljevik od večeras na mreži

Termoelektrana "Ugljevik" od večeras će biti na mreži, ako ne bude nekih tehničkih problema, izjavio je Srni direktor Rudnika i Termoelektrane Ugljevik Žarko Novaković.

Termoelektrana "Ugljevik" od večeras će biti na mreži, ako ne bude nekih tehničkih problema, izjavio je Srni direktor Rudnika i Termoelektrane Ugljevik Žarko Novaković.

"Termoelektrana će biti na mreži, ukoliko se ne jave neki problemi na samom postrojenju, da ne otkaže neki dio. U svakom drugom slučaju biće na mreži od ponoći", rekao je Novaković.

Generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" /ERS/ Luka Petrović rekao je ranije da će Termoelektrana Ugljevik večeras biti na mreži, da ima dovoljno domaćeg uglja, te da je juče počeo da dolazi i kupovni iz Prijedora.

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On je naveo da je potrebno da Termoelektrana Ugljevik radi zbog visoke cijene struje na tržištu i da je siguran da će imati kontinuitet u proizvodnji do 25. decembra.

(SRNA)