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Zabijelila se ova srpska planina: Zima stigla, mještani spremili drva i hranu

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27.10.2026 14:20

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Сније на грани зима хладноћа вријеме
Foto: Pexel/ Teagan Hunt

Na Goliji ponovo pada snijeg, a zimski uslovi pojavili su se još tokom septembra i više puta u oktobru.

Mještani kažu da su spremni za zimu, ali strahuju od kvarova na struji koji im svake godine prave probleme.

Snijeg ponovo pada na planini Goliji, gdje su se zimski uslovi pojavili još tokom septembra, a snježne padavine zabeležene su i nekoliko puta tokom oktobra.

Golija, poznata po oštrim zimama i promenljivim vremenskim uslovima, tako je i ove godine rano dočekala prve ozbiljnije nagoveštaje zime.

Mještani ovog kraja navikli su na nagle vremenske promjene, a ponovljene snježne padavine podsjećaju da zima na ovoj planini često stiže znatno preij kalendarskog početka.

"Mi smo spremni još od septembra, što se tiče zime. Drva su ostavljena, namirnice kupljene, samo se nadamo da neće biti kvarova kad je u pitanju struja. Jer to nam svake zime pravi velike probleme", kažu za mještani, prenosi Kurir.

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Planina

planina Golija

Snijeg

Srbija

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