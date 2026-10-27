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PIO Fond Srbije objavio kalendar isplata

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27.10.2026 14:57

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пензије пензионери
Foto: Pexel/ Ninoslav Zivkovic

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Srbije saopštio je detaljan kalendar isplate penzija za mjesec oktobar.

Prvi će svoj novac dobiti penzioneri iz kategorije samostalnih djelatnosti, kojima isplata kreće već 3. novembra.

Kako bi korisnici tačno znali kada mogu da očekuju svoja primanja, PIO fond je rasporedio datume u zavisnosti od kategorije osiguranika i načina isporuke novca (preko tekućih računa banaka ili gotovinski, na kućne adrese i šaltere pošta).

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Evo detaljnog rasporeda isplata za oktobar:

Samostalne djelatnosti: 3. novembra (za sve korisnike – preko tekućih računa, na kućne adrese i šalterima pošta).

Poljoprivredni i vojni penzioneri: 5. novembra (takođe za sve načine isplate).

Penzioneri iz kategorije zaposlenih: 9. novembra novac stiže onima koji penzije primaju na kućne adrese i šalterima pošta, dok će 10. novembra penzija leći na tekuće račune.

Penzioneri iz republika bivše SFRJ: 10. novembra (isplata preko tekućih računa).

(Kurir)

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penzije

Penzioneri

Srbija

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