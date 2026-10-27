Uginule ribe u Vrbasu, traži se reakcija nadležni

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Na rijeci Vrbas, u blizini psihijatrijske klinike, uočeno je nekoliko uginulih riba što je izazvalo reakcije građana.
Reagovao je i banjalučki odbornik Igor Mandić koji je pozvao nadležne inspekcijske organe, Institut za javno zdravlje, da uzorkuju vodi i utvrde razlog uginuća.
Nije poznato da li je neko iz gradskih vlasti reagovao po ovom pitanju, niti da li je ovakav prizor primijećen na više mjesta.
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