Uginule ribe u Vrbasu, traži se reakcija nadležni

Na rijeci Vrbas, u blizini psihijatrijske klinike, uočeno je nekoliko uginulih riba što je izazvalo reakcije građana.

Reagovao je i banjalučki odbornik Igor Mandić koji je pozvao nadležne inspekcijske organe, Institut za javno zdravlje, da uzorkuju vodi i utvrde razlog uginuća.

Nije poznato da li je neko iz gradskih vlasti reagovao po ovom pitanju, niti da li je ovakav prizor primijećen na više mjesta.