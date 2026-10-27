Logo

Uginule ribe u Vrbasu, traži se reakcija nadležni

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
27.10.2026 16:04

Komentari:

1
Угинуле рибе у Врбасу, тражи се реакција надлежни
Foto: Facebook/Igor Mandić

Na rijeci Vrbas, u blizini psihijatrijske klinike, uočeno je nekoliko uginulih riba što je izazvalo reakcije građana.

Reagovao je i banjalučki odbornik Igor Mandić koji je pozvao nadležne inspekcijske organe, Institut za javno zdravlje, da uzorkuju vodi i utvrde razlog uginuća.

Nije poznato da li je neko iz gradskih vlasti reagovao po ovom pitanju, niti da li je ovakav prizor primijećen na više mjesta.

Угинуће риба у Врбасу
Uginuće riba u Vrbasu
Facebook/Igor Mandić

Podijeli:

Tagovi :

Pomor ribe

Vrbas

Komentari (1)

Više iz rubrike

Криви сат је познати симбол и спомен-обиљежје у строгом центру Бање Луке на Тргу Крајине, на почетку Господске улице.

Banja Luka

Sirene za uzbunu u Banjaluci u znak sjećanja na katastrofu VIDEO

7 h

0
Породица из Бањалуке нуди кућу, имање, па чак и плату

Banja Luka

Porodica iz Banjaluke nudi kuću, imanje, pa čak i platu

9 h

0
Стубови за струју.

Banja Luka

Dijelovi Banjaluke danas bez struje

9 h

0
Бањалука земљотрес

Banja Luka

Ne paničite kada čujete sirene u Banjaluci: Grad se sjeća razornog zemljotresa

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

10

Centar dana, 27.10.2026.

17

07

U Poljskoj prave centar za servisiranje "Patriota"

17

05

Dio zaposlenih na RTS-u poslao zahtjeve za ostavke

17

01

Krivične prijave protiv Marka Đurića i Dragana Šutanovca

16

54

Njemačke kompanije pred velikim izazovom: Štajnmajer ih pozvao da ne odustaju od kineskog tržišta

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima