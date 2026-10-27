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Njemačke kompanije pred velikim izazovom: Štajnmajer ih pozvao da ne odustaju od kineskog tržišta

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27.10.2026 16:54

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Зграда Рајхстага у Берлину са њемачком заставом на ведром плавом небу током дана.
Foto: pexels/Claudia Solano

Njemački predsjednik Frank-Valter Štajnmajer pozvao je njemačke kompanije da sa samopouzdanjem nastave poslovanje na kineskom tržištu, ističući da se njemačka tehnologija i dalje veoma cijeni u Kini.

- Kada putujete po Kini, zadivljeni ste time koliko se Njemačka i njemačka tehnologija i dalje cijene. Zato možemo sa samopouzdanjem da poslujemo na ovim tržištima - rekao je Štajnmajer tokom posjete gradu Hefeju, na početku svoje oproštajne posjete Kini, prenosi Dojče vele.

Posjeta Folksvagenu u Kini

On je ocjenio da Evropa treba da preispita svoj ekonomski pristup i prilagodi trgovinske instrumente rastućem deficitu u razmjeni sa Kinom.

- Trgovinski suficit koji Kina ostvaruje prirodno nas zabrinjava, jer uspješan model ekonomske saradnje postaje neuravnotežen. Moramo da nastojimo da se ekonomska saradnja ne prekine, već da se nastavi na obostranu korist - rekao je njemački predsjednik.

Štajnmajer je posjetio tehnološki centar kompanije Folksvagen u Kini, koji se bavi istraživanjem i razvojem tehnologija za električnu mobilnost i zapošljava oko 3.000 ljudi.

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On nije doveo nijednu kompaniju sa sobom u Kinu kao dio svoje delegacije, jer je njegovo posljednje putovanje bilo namjenjeno kulturi i nauci.

Njemačka u velikom deficitu sa Kinom

Njemački poslanik Johanes Folkman, koji prati predsednika tokom posjete, upozorio je da njemačka privreda ne smije da izgubi svoju prednost u inovacijama i ukazao na potrebu poboljšanja uslova za konkurentnost u samoj Njemačkoj.

On je istakao da je važno spriječiti stvaranje novih zavisnosti koje bi nastale ukoliko bi se inovacije i stvaranje dodatne vrijednosti odvijali isključivo izvan Evrope.

Prema podacima njemačkog Saveznog zavoda za statistiku, trgovinski deficit Njemačke u razmjeni sa Kinom iznosio je gotovo 90 milijardi evra u 2025. godini.

Kina je u Njemačku izvezla robu vrijednu 170,6 milijardi evra, dok je njemački izvoz na kinesko tržište iznosio 81,3 milijarde evra, prenosi Tanjug.

Trgovinski deficit Evropske unije u razmjeni sa Kinom dostigao je gotovo 197 milijardi evra u prvoj polovini 2026. godine, prema podacima evropskog komesara za trgovinu Maroša Šefčoviča.

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Kina

ekonomija

privreda

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