Danas je Sveta Petka, Novak Đoković se oglasio na veliki crkveni praznik

Srpska pravoslavna crkva i vjernici 27. oktobra obilježavaju praznik Prepodobne mati Paraskeve, u narodu poznatije kao Sveta Petka. Ona je važila i i dalje važi za jednu od najpoštovanijih svetiteljki u pravoslavlju, a povodom ove slave oglasio se i Novak Đoković.

Najbolji srpski teniser javio se putem Instagrama i objavio ikonu Svete Petke.

Objava Novaka Đokovića Instagram

Sveta Petka se u narodu prije svega poštuje kao zaštitnica žena, majki, djece, bolesnih ljudi i svih onih koji se bore sa životnim poteškoćama.

Srbija Oglasio se Novak Đoković nakon pobjede "Studentske liste"

Podsjetimo, Novak Đoković se trenutno nalazi u Bazelu, gdje će pokušati da osvoji još jednu titulu u svojoj bogatoj karijeri. Najbolji teniser svih vremena za protivnika ima Iga Ambera, a glavni cilj biće trofej, prije svega zbog borbe za plasman na Završni masters u Torinu, do kojeg nije ostalo još mnogo vremena.

Novak je tokom obraćanja medijima imao posebne riječi hvale i poštovanja za Rodžera Federera.

„Da budem iskren, uvijek je bio profesionalan, uvijek sam imao veliko poštovanje za Rodžera. Ako neko zaslužuje HOF (Kuću slavnih), onda je to on. Ali nikada nismo imali neki odnos van terena, više rivalski, ali imamo veliko poštovanje. On je utabao mnoge staze za mlađe tenisere“, rekao je Đoković, a prenosi Telegraf.