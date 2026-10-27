Šokantan snimak s terena: Trener usred meča žestoko udario maloljetnu odbojkašicu

Trener odbojkaške akademije iz Šimkenta Hamit Mirzabekov tokom utakmice prvenstva Kazahstana u Pavlodaru udario je po glavi svoju maloljetnu igračicu. Nacionalna federacija diskvalifikovala ga je na dvije godine, a policija je pokrenula istragu.

Incident se dogodio 26. oktobra na prvenstvu Kazahstana za privatne klubove, u konkurenciji djevojčica rođenih 2009. godine i mlađih. Na snimku koji se proširio društvenim mrežama vidi se kako trener poziva igračicu s brojem 9 da priđe bočnoj liniji terena, a zatim je udara po glavi.

Kazahstanska nacionalna odbojkaška federacija saopštila je da je Mirzabekov tokom utakmice primijenio fizičku silu prema igračici svoje ekipe. Osim njegove diskvalifikacije, organizator prvenstva dobio je ukor i novčanu kaznu zbog lošeg nadzora nad takmičenjem, a ukor je izrečen i odbojkaškoj akademiji iz Šimkenta.

🏐 Play badly — get hit in the head. In Kazakhstan, a coach struck a female volleyball player right in the middle of a match At the 12-second mark of the video, a man can be seen approaching an athlete in a red uniform and hitting her hard on the head. He then sends her straight back onto the court as if nothing had happened. According to local media, the incident took place during a tournament in Pavlodar, and the man in the video is the coach of a volleyball team from Shymkent. — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2026

Policija Pavlodarske oblasti saopštila je da su svi učesnici incidenta identifikovani i privedeni u policiju te da je pokrenuta istraga zbog primjene fizičke sile prema maloljetnici. Postupci trenera, kako su naveli, dobiće pravnu ocjenu u skladu sa zakonima Kazahstana.

U Upravi za fizičku kulturu i sport Šimkenta navode da je Mirzabekov u privatnom klubu radio šest do sedam mjeseci i da je ostao bez posla.

Incident je komentarisala i poznata kazahstanska odbojkašica Sabina Altinbekova. Na Instagramu je poručila da su neprihvatljivi i fizičko i psihičko nasilje te da bi federacija trebalo temeljno da provjerava svakog trenera, prenosi Kliks.