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Šokantan snimak s terena: Trener usred meča žestoko udario maloljetnu odbojkašicu

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27.10.2026 18:54

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Шокантан снимак с терена: Тренер усред меча жестоко ударио малољетну одбојкашицу
Foto: X / NEXTA

Trener odbojkaške akademije iz Šimkenta Hamit Mirzabekov tokom utakmice prvenstva Kazahstana u Pavlodaru udario je po glavi svoju maloljetnu igračicu. Nacionalna federacija diskvalifikovala ga je na dvije godine, a policija je pokrenula istragu.

Incident se dogodio 26. oktobra na prvenstvu Kazahstana za privatne klubove, u konkurenciji djevojčica rođenih 2009. godine i mlađih. Na snimku koji se proširio društvenim mrežama vidi se kako trener poziva igračicu s brojem 9 da priđe bočnoj liniji terena, a zatim je udara po glavi.

Kazahstanska nacionalna odbojkaška federacija saopštila je da je Mirzabekov tokom utakmice primijenio fizičku silu prema igračici svoje ekipe. Osim njegove diskvalifikacije, organizator prvenstva dobio je ukor i novčanu kaznu zbog lošeg nadzora nad takmičenjem, a ukor je izrečen i odbojkaškoj akademiji iz Šimkenta.

Policija Pavlodarske oblasti saopštila je da su svi učesnici incidenta identifikovani i privedeni u policiju te da je pokrenuta istraga zbog primjene fizičke sile prema maloljetnici. Postupci trenera, kako su naveli, dobiće pravnu ocjenu u skladu sa zakonima Kazahstana.

U Upravi za fizičku kulturu i sport Šimkenta navode da je Mirzabekov u privatnom klubu radio šest do sedam mjeseci i da je ostao bez posla.

Incident je komentarisala i poznata kazahstanska odbojkašica Sabina Altinbekova. Na Instagramu je poručila da su neprihvatljivi i fizičko i psihičko nasilje te da bi federacija trebalo temeljno da provjerava svakog trenera, prenosi Kliks.

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Tagovi :

odbojkašica

Kazahstan

Nasilje

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