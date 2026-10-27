RiTE Ugljevik od ponoći ponovo na mreži

U ponoć RiTE ponovo ulazi na mrežu nakon višednevne obustave rada. Do kraja mjeseca radiće na sopstveni ugalj, a od 1.novembra stižu i redovne isporuke uglja iz Prijedora.

„Večeras je RiTE Ugljevik na mreži očekujemo u 24 časa, naravno ako ne bude nikakvih tehnoloških problema. Prvih nekoliko dana , tj. do kraja mjeseca rad termoelektrane će biti obezbijeđeno gorivo iz vlastitog rudnika i termoelektrane Ugljevik, a onda nakon 1.novembra nastavljamo rad sa ugljem koji će dolaziti iz rudnika Bukova kosa iz Prijedora. Prve količine uglja su stigle nekad juče kasno na depo RiTE, a u narednim očekujemo povećanje tih količina koje će dolaziti na dnevnom nivou“, rekao je Žarko Novaković, v.d. direktora „RiTE Ugljevik“.

Zbog visokih cijena električne energije na tržištu, ponovno pokretanje elektrane trebalo bi da smanji potrebu za uvozom struje, kažu u matičnom preduzeću.

„Nama je potrebno da radimo sada zbog visokih cijena na tržištu, preko 300 evra po megavat času, siguran sam da ćemo imati kontinuitet do 25.decembra ove godine.Od sutra nema kupovine sa spoljnih tržišta, biće isključivo naša energija“, rekao je Luka Petrović, direktor ERS.

Koliko je povratak na mrežu značajan za RS, toliko je i za samu opštinu Ugljevik, kako zbog grijanja građanima tako i zbog ostvarivanja prihoda po osnovu rente.

„Naš Ugljevik se grije od termoelektrane. Kada je termoelektrana u pogonu, tada dobijamo toplotnu paru i sve stambene jedinice u Ugljeviku su topli, to je s jedne strane, a sa druge strane, jako bitno za lokalnu zajednicu, s obzirom da možemo reći da veći dio u ovoj godini RiTE nije radila i da Ugljevik nije imao rentu i d negdje Ugljevik gubi oko 4,5 miliona KM za ovaj period na osnovu rente“, rekao je Dragan Gajić, načelnik opštine Ugljevik.

Da bi se obezbijedio kontinuitet i stabilan rad RiTE potrebni su dnevni prilivi uglja od 5 000-8 000 tona dnevno, u zavisnosti od kvaliteta uglja koji bude pristizao.