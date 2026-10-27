Pet sestara i danas čuva porodičnu slavu: Dok je slavske svijeće, živjeće i uspomena na roditelje

U selu Brestice kod Bileće i danas se, na praznik Svete Petke, okuplja porodica Milošević, koja već godinama čuva tradiciju započetu u roditeljskom domu. Pet sestara, Mila, Nada, Rada, Novka i Stana, iako su se udale i zasnovale svoje porodice, nisu dozvolile da se u njihovoj rodnoj kući ugasi slavska svijeća.

Uz supruge, djecu i unučad, nastavljaju da proslavljaju Svetu Petku, čuvajući uspomenu na roditelje i običaje koje su od njih naslijedile. Njihov dom na ovaj dan ispune graja, smijeh i radost porodičnog okupljanja.

Da je ova tradicija mnogo više od običaja, svjedoči i njihova želja da je prenesu na mlađe generacije. Unuci sa ponosom govore o djedu i baki, a nastavak slave vide kao najljepši način da sačuvaju sjećanje na njih i vrijednosti kojima su ih učili.

Posebno mjesto u porodičnom okupljanju imaju i zetovi, koji učestvuju u slavskim običajima, nazdravljaju i lome slavski kolač. U domu se njeguje i sjećanje na djeda Rada, koji je volio gusle, pa zvuk ovog tradicionalnog instrumenta podsjeća na vrijeme koje je okupljalo porodicu oko istog ognjišta.

Iako su ih životni putevi odveli na različite strane, pet sestara svake godine vraćaju se tamo gdje je sve počelo – u roditeljski dom, među zidove koji čuvaju najljepše uspomene na djetinjstvo, roditeljsku ljubav i zajedničke dane.

Dok god se u tom domu pali slavska svijeća, živjeće i uspomena na one koji su ih naučili šta znače porodica, vjera i sloga. Jer, ne postoji udaljenost koju ljubav prema roditeljskom ognjištu ne može premostiti, niti vrijeme koje može ugasiti tradiciju koja se prenosi s koljena na koljeno