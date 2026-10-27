Barselona kažnjena sa 602 evra

Španski fudbalski savez izrekao je novčanu kaznu Barseloni u iznosu od 602 evra zbog kontakata sa napadačem Atletiko Madrida Hulijanom Alvarezom, koji su bili predmet istrage zbog sumnje na kršenje propisa, prenose španski mediji.

Atletiko Madrid je 30. juna uputio zvanične žalbe Fudbalskom savezu Španije i Međunarodnoj fudbalskoj federaciji (FIFA), tvrdeći da je Barselona stupila u pregovore sa Alvarezom, a da prethodno nije dostavila pisano obavještenje njegovom klubu. Na osnovu podnesene prijave, nadležni organi Saveza pokrenuli su disciplinski postupak 30. jula, čiji je ishod, prema navodima lista „Mundo Deportivo“, išao u korist madridskog kluba.

Nakon razmatranja slučaja, nadležna komisija okarakterisala je utvrđeni prekršaj kao lakši. Zbog toga je Barseloni određena novčana kazna od 602 evra, što predstavlja najviši iznos koji je za takvu vrstu prekršaja predviđen članom 133 Disciplinskog pravilnika.

Ovo nije prvi put da se Barselona suočava sa sličnim sankcijama nakon prijave Atletiko Madrida. Godine 2019. katalonski klub morao je da plati 300 evra zbog nedozvoljenih kontakata sa Antoanom Grizmanom, koji je u tom periodu takođe nastupao za madridski tim.

(Telegraf)