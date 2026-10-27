Portugal potvrdio povratak Ronalda

Portugalska fudbalska zvijezda Kristijano Ronaldo nalazi se na širem spisku kandidata za reprezentaciju Portugalije za utakmice Lige nacija u novembru.

Nakon spora sa selektorom Žoržeom Žezusom i suspenzije od 30 dana, to otvara mogućnost Ronaldovog povratka u reprezentaciju.

Informacija, koju su prvo objavili lokalni mediji, a potom potvrdio portparol saveza, prethodi objavljivanju spiska reprezentacije Portugalije, koja će se 14. novembra u Bragi suočiti s Danskom, a zatim tri dana kasnije otputovati u Vels kako bi zaključila grupnu fazu Lige nacija.

Ronaldo je tokom posljednjeg okupljanja došao u sukob sa selektorom Žezusom, nakon čega je napustio kamp reprezentacije uoči utakmice s Danskom. Ronaldo je optužio selektora da je prekršio riječ kada ga je ostavio na klupi za utakmicu protiv Norveške, iako se zagrijavao posljednjih 30 minuta, te da nije poštovao dogovor koji je trebalo da pomogne u okončanju spora.

Savez je suspendovao Ronalda na 30 dana, a kazna se računa od dana kada je napustio trening kamp, tako da će isteći prije utakmica u novembru.

Sa četiri pobjede u četiri utakmice, Portugalija je već obezbijedila plasman u četvrtfinale Lige nacija, a u posljednje dvije utakmice potreban joj je barem jedan bod kako bi i matematički obezbijedila prvo mjesto u grupi. Trenutno vodi u grupi sa 12 bodova, Danska ima šest, a Vels i Norveška po tri boda.

Ronaldo je portugalski rekorder po broju nastupa (234) i golova (146) za reprezentaciju. CR7, koji u februaru puni 42 godine, nedavno je rekao da će ova sezona vjerovatno biti posljednja u njegovoj karijeri.