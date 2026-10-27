Logo

Pijan vozio kvad i pokosio pješaka: Obojica teško povrijeđena, vozač uhapšen

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
27.10.2026 18:21

Komentari:

0
Црвено-врни квад паркиран на планини.
Foto: Pexels/White Noiise

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Vogošći teško su povrijeđeni pješak i vozač kvada, koji je, kako je utvrdila policija, upravljao vozilom pod dejstvom alkohola.

Nesreća se dogodila juče, 26. oktobra, oko 17.30 časova u Ulici Svrake na području opštine Vogošća, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Prema informacijama policije, 43-godišnji M. H. iz Vogošće upravljao je neregistrovanim lakim četvorociklom „kvadstorm 48“ kada je udario pješaka N. D. (53), takođe iz Vogošće.

Od siline udara pješak je oboren na kolovoz, dok je vozač kvada izgubio kontrolu nad vozilom, sletio s puta i udario u betonski podzid.

Pješak zadržan u bolnici, vozač uhapšen

U nesreći su obojica zadobila teške tjelesne povrede.

Povrijeđeni pješak zbrinut je na Klinici za ortopediju i traumatologiju, gdje je zadržan na daljem liječenju.

Teško je povrijeđen i vozač kvada, kojem je ljekarska pomoć ukazana u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, nakon čega je otpušten na kućno liječenje.

O nesreći je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i ovlašćeni sudski vještaci saobraćajne i mašinske struke.

Zbog sumnje da je počinio teška krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, u vezi sa ugrožavanjem javnog saobraćaja i ugrožavanjem javnog saobraćaja zbog omamljenosti, vozač M. H. je uhapšen.

Nakon hapšenja predat je u prostorije za zadržavanje lica lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vogošća

kvad

Komentari (0)

Više iz rubrike

Полицијско ауто

Hronika

Pronađeno beživotno tijelo u Grabovici kod Jablanice, policija na terenu

2 h

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Sin osumnjičen za ubistvo majke u Sarajevu

4 h

2
Суд БиХ одредио привремени притвор Мевлиду Јашаревићу

Hronika

Sud BiH odredio privremeni pritvor Mevlidu Jašareviću

5 h

2
Пронађено тијело жене, сумња се на убиство

Hronika

Pronađeno tijelo žene, sumnja se na ubistvo

5 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

25

Poznat datum drugog kruga predsjedničkih izbora u Bugarskoj

20

19

Grad Tuzla ne dozvoljava Gimnaziji „Meša Selimović“ da postane vlasnik zgrade i zemljišta

20

14

Otkrivena nova žrtva serijskog ubice Teda Bandija

20

10

Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 85. kolu

20

05

Barselona kažnjena sa 602 evra

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima