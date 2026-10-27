Pijan vozio kvad i pokosio pješaka: Obojica teško povrijeđena, vozač uhapšen

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Vogošći teško su povrijeđeni pješak i vozač kvada, koji je, kako je utvrdila policija, upravljao vozilom pod dejstvom alkohola.

Nesreća se dogodila juče, 26. oktobra, oko 17.30 časova u Ulici Svrake na području opštine Vogošća, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Prema informacijama policije, 43-godišnji M. H. iz Vogošće upravljao je neregistrovanim lakim četvorociklom „kvadstorm 48“ kada je udario pješaka N. D. (53), takođe iz Vogošće.

Od siline udara pješak je oboren na kolovoz, dok je vozač kvada izgubio kontrolu nad vozilom, sletio s puta i udario u betonski podzid.

Pješak zadržan u bolnici, vozač uhapšen

U nesreći su obojica zadobila teške tjelesne povrede.

Povrijeđeni pješak zbrinut je na Klinici za ortopediju i traumatologiju, gdje je zadržan na daljem liječenju.

Teško je povrijeđen i vozač kvada, kojem je ljekarska pomoć ukazana u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, nakon čega je otpušten na kućno liječenje.

O nesreći je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i ovlašćeni sudski vještaci saobraćajne i mašinske struke.

Zbog sumnje da je počinio teška krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, u vezi sa ugrožavanjem javnog saobraćaja i ugrožavanjem javnog saobraćaja zbog omamljenosti, vozač M. H. je uhapšen.

Nakon hapšenja predat je u prostorije za zadržavanje lica lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.