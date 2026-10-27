Institut za nestale nudi novac u zamjenu za informaciju o grobnicama

Svi koji imaju bilo kakvu informaciju o lokaciji grobnica nestalih dobiće novac ako budu sarađivali, kažu iz Instituta sa nestala lica BiH. Dobijene su sve potrebne dozvole da bi novac za plaćanje informacija bio operativan.

"Sredstva su operativna, radi se o 618 hiljada maraka, u pravilniku su definisana jasna i pravila na koji način se mogu angažovati informanti, informacije šta je informant, njegova zaštita u smislu da može biti zaštićen, da se može voditi pod pseudonimom", rekao je Nikola Perišić, predsjedavajući Kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH.

Opština Brod još uvijek traga za 36 posmrtnih ostataka nestalih Srba iz proteklog rata.

"Imamo predstavnike sve tri strane koje djeluju u Institutu, i mislim da treba to da se provjeri i da dođemo do nekih pozitivnih rezultata kad je u pitanju traženju lica odnosno tih mjesta gdje se sumnja da se nalaze posmrtni ostaci određenih žrtava", rekao je Marko Grabovac, predsjednik Organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda.

Plaćanje je samo jedan od načina dolaska do informacija o lokaciji grobnica sa posmrtnim ostacima nestalih, ali je teško očekivati da će se neko javno ili anonimno prijaviti, stav je Isidore Graorac.

"Ono što možemo reći, da je to malo vjerovatno da će se na takav način doći do nekih novih informacija jer prošlo je mnogo godina i svako onaj ko je i do sada imao želju ili potrebu da kaže ako je imao saznanja o nekoj masovnoj ili pojedinačnoj grobnici on bi to svakako do sada uradio", rekla je Isidora Graorac, predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila. Definitivno i isključivo samo rad na terenu je ono što može donijeti očekivane rezultate, jer 30 i više godina je od kraja rata, svi oni i koji su bili učesnici tih događaja i koji su imali neka saznanja su ljudi sa kojima direktno treba razgovarati i probati doći do nekih novih informacija", rekla je Isidora Graorac, predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila.

Graorac dodaje da je do formiranja instituta 2008. godine, postupak traženja nestalih dobro funkcionisao i da je oko 300 ljudi godišnje pronađeno i identifikovano. Prelaskom na BH nivo taj proces je usporen, pa skoro i stao. Od formiranja instituta do danas pronađeno je i identifikovano 88 posmrtnih ostataka Srba. Institut je u prošloj godini zabilježio 72 identifikovana lica, među kojima 18 Srba, te 42 pronađena skeletna ostatka.

Republika Srpska još uvijek traga za 1.608 nestalih lica. Od ovog broja, 975 su civili od čega 351 žena i desetoro djece.