Aleksandar Vučić otkrio kada očekuje povratak SNS-a na vlast

Lider liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić komentarisao je brojne teme nakon izbora, a jedna od njih je i mogući povratak SNS-a na vlast.

Vučić kaže da će Srbija imati bezbroj problema i veliku štetu u narednom periodu.

"Nisam optimističan. Nećemo se sutra vratiti na vlast. To će biti poslije dvije godine, vjerujem. Ako budu još nesposobniji, možda može i ranije, ali je za to potrebno vrijeme. Ljudi će reći da su pogriješili kada im dio posla bude ugrožen. I tada će biti potrebno još neko vrijeme da prođe da bi se odlučili da budu za nekoga drugog. Mi ćemo imati dvije strane u Skupštini, oni to nisu shvatili. Vi ne želite da razgovarate, već podjelu u Skupštini. To je loše za Srbiju, ali i za vlast. Jer mi da razgovaramo sa onima koji hoće da eliminišu protivnike, a ne da pokažu poštovanje za demokratska pravila, nemamo onda o čemu da razgovaramo“, naveo je.

Poručuje i da su ga nakon izbora pozvali mnogi prijatelji.

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"Evo da vam kažem koliko prijatelja imam: razgovarao sam danas i juče, i to su uglavnom oni mene pozivali kao prijatelja. Razgovarao sam danas i juče, od Viktora Orbana, Makrona, Meloni, Košte... Prije svega, jedan prijateljski razgovor. Sa Orbanom ću se vidjeti narednih dana u Beogradu, pošto ćemo zajedno da se borimo. Uspjećemo vrlo brzo, vidjećete. Sa Koštom sam razgovarao o EU putu Srbije, a sa ovim ljudima prijateljski i ne želim da posebno o tome govorim", rekao je.

Zamolio je ljude da ostanu mirni i ne odgovaraju na provokacije.

„Teško vrijeme tek dolazi. Ovo je početak teškog vremena. Sve poslije formiranja Vlade, oni poslije toga idu u kanal. Naši ljudi su odlično razumjeli šta se događa. Oni nisu govorili istinu. Oni nemaju nijednu stranku, od njih će nastati koliko stranaka, jer morate da imate politiku, jer Vučić je srušen, šta vam je sada politika. Biće raznih klanova, ali to je njihova stvar. Naše je da ukazujemo ljudima na razmjere prevare. Nije DOS najgori, blokaderi su. Kod DOS-a ste imali nekoliko intelektualaca, ovdje nemate nijednog političkog znalca. Ko zna šta mora da poštuje, nudi. Tek ćete da vidite koliko sam u pravu. Biće potrebno, naravno, vrijeme. Ne uljuljkavajte se. Moj posao je i da ohrabrim sve ljude. Neće biti jednostavno“, istakao je Vučić.