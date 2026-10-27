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Dio zaposlenih na RTS-u poslao zahtjeve za ostavke

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27.10.2026 17:05

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Дио запослених на РТС-у послао захтјеве за оставке

Dio zaposlenih Radio-televizije Srbije (RTS), okupljen oko neformalne grupe „Naš protest“, zatražio je u odvojenim objavama na Instagramu ostavke cjelokupnog rukovodstva javnog servisa i urednika Informativnog programa.

„Za sve one koji su kršili zakon i novinarski kodeks stiže vrijeme odgovornosti. Ne smijemo dozvoliti da se određeni ljudi, koji su RTS doveli na medijsko dno, provuku nekažnjeno“, piše u objavi pomenute grupe.

Podsjetimo, vršilac dužnosti glavnog urednika Prvog televizijskog programa Radio-televizije Vojvodine Nenad Ćaćić podnio je juče ostavku, a na tu funkciju imenovan je Blažo Popović.

Na mjesto direktora programa pokrajinskog javnog medijskog servisa postavljen je Predrag Novković, nakon sprovedenog javnog konkursa za imenovanje direktora programa, saopštila je JMU Radio-televizija Vojvodine.

(RTS)

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RTS

ostavka

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