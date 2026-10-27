Dio zaposlenih na RTS-u poslao zahtjeve za ostavke

Autor:ATV redakcija
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Dio zaposlenih Radio-televizije Srbije (RTS), okupljen oko neformalne grupe „Naš protest“, zatražio je u odvojenim objavama na Instagramu ostavke cjelokupnog rukovodstva javnog servisa i urednika Informativnog programa.
„Za sve one koji su kršili zakon i novinarski kodeks stiže vrijeme odgovornosti. Ne smijemo dozvoliti da se određeni ljudi, koji su RTS doveli na medijsko dno, provuku nekažnjeno“, piše u objavi pomenute grupe.
Podsjetimo, vršilac dužnosti glavnog urednika Prvog televizijskog programa Radio-televizije Vojvodine Nenad Ćaćić podnio je juče ostavku, a na tu funkciju imenovan je Blažo Popović.
Na mjesto direktora programa pokrajinskog javnog medijskog servisa postavljen je Predrag Novković, nakon sprovedenog javnog konkursa za imenovanje direktora programa, saopštila je JMU Radio-televizija Vojvodine.
(RTS)
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