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Oglasio se Novak Đoković nakon pobjede "Studentske liste"

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27.10.2026 15:39

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Огласио се Новак Ђоковић након побједе "Студентске листе"
Foto: Tanjug/AP/Invision/Andy Kropa

Srpski teniser Novak Đoković oglasio se nakon izbora u Srbiji na kojima je "Studentska lista" ostvarila trijumf.

Đoković za Telegraf kaže da je njegova podrška uvijek bila nedvosmislena.

"Pa, oglasio sam se više puta u zadnjih par godina. I moja podrška je bila uvijek nedvosmislena za njih i mislim da većina ljudi koji to znaju, znaju kakav je moj stav. Tako da tu bih se i zadržao jer nekako... (smijeh) Mislim, ja stvarno sam zahvalan što uživam poseban status u našem društvu i veoma sam počastvovan da imam toliku podršku od naroda dugi niz godina, ali s druge strane opet nekako djeluje da u nekim trenucima kao da sam samo ja tu ponekad... Kao da se na neki način samo od mene očekuje da reagujem. Ali, eto, ne bih se previše osvrtao na to. Mislim, ja bih samo napomenuo da sam izuzetno ponosan na mlade ljude, na studente, na njihovu istrajnost, na njihovu borbu, na njihovu vjeru koju su pokazali u zadnjih par godina.

Đoković kaže da je bilo pritisaka.

"Pritisci su bili nenormalni, samo oni znaju koliko je bilo napora, snage i volje bilo potrebno da se uloži u ostvarivanje ovog cilja. Čestitam im na pobjedi. Veliko divljenje imam za sve njih i oni su uspjeli da razbiju taj kult ličnosti jedne ličnosti, uspjeli su da kolektivizuju čitav proces i da probude nadu i ponos u ljudima. Mislim, ja imam evo skoro 40 godina, nekih vremena se sjećam, nekih i ne, ali ne pamtim da je bilo bilo ovoliko uzbuđenje za glasanje, da je ovoliko naroda izašlo i da da pruži podršku. Tako da čestitam im i želim svim ljudima u Srbiji, naravno, sve najbolje u budućnosti i mislim da sada vlada jedna veoma pozitivna atmosfera i nadam se da ćemo to zadržati", kaže Đoković i dodaje:

"Veoma sam zadovoljan! Veliko poštovanje za studente i mlade ljude koji su se borili, koji su pokazali veliki otpor na pritisak. Zaista, kako su se ponijeli, da naprave ovaj ponos u svim ljudima. Ne samo u Srbiji. Pobjeda je obezbjeđenja, sada svi imamo nade u našoj zemlji, da će krenuti sve napred i da ćemo uživati u budućnosti.

Na pitanje da li je bio u Beogradu na dan izbora, Novak kaže:

- Ne bih, ne bih o tome pričao. Ništa, mislim da... Bavim se trenutno sportom i nekim stvarima koje su vezane za sport i ne bih ulazio previše u u detaljisanje. Zadržao bih se na tome da sam srećan sa ovim ishodom, da sam uvijek bio za to u zadnjih par godina i da im želim sve najbolje i to je to.

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tenis

Novak Đoković

Studentska lista

Izbori u Srbiji

Izbori u Srbiji 2026

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