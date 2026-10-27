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Predata inicijativa REM-u za oduzimanje dozvole TV Informer

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27.10.2026 16:13

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Предата иницијатива РЕМ-у за одузимање дозволе ТВ Информер
Foto: Informer

Predstavnici Asocijacije nezavisnih elektronskih medija /ANEM/, medijskih udruženja i studija novinarstva u Beogradu, Novom Sadu i Nišu predali su danas Regulatornom tijelu za elektronske medije /REM/ inicijativu za oduzimanje dozvole za emitovanje programa Televizije /TV/ "Informer".

Podnosioci inicijative poručili su da ovo pitanje mora hitno da se riješi.

"Prisustvujemo situacijama koje nisu deo institucionalnog rješenja problema i želimo da se ovaj problem riješi institucionalnim putem", naveli su inicijatori.

U saopštenju iz ANEM-a navodi se da je inicijativa pokrenuta "zbog kontinuiranog i sistemskog kršenja medijskih propisa, profesionalnih standarda, Ustava i ratifikovanih međunarodnih ugovora".

Inicijatori ističu da su se na ovaj korak odlučili "zbog višegodišnjeg i sistematskog kršenja zakona i programskih obaveza koje REM do sada nije sankcionisao".

Inicijativa je predata u 14.00 časova, a podnosioci traže da odluka bude donesena u roku od 48 časova.

Grupa od nekoliko desetina ljudi upala je sinoć u redakciju TV "Informer" gdje su polomili nekoliko kompjutera, a došlo je i do verbalne rasprave. Oni su se kasnije sukobili i sa policijom ispred zgrade ove medijske kuće.

ТВ Информер упад

Srbija

Upad na TV Informer: Napadnut Dragan Vučićević, polupana redakcija

Vlasnik TV "Informer" Dragan J. Vučićević rekao je da su nasilnici razlupali redakciju ove medijske kuće i pričinili štetu od više desetina hiljada evra, te pozvao policiju da zaposlenima zaštiti pravo na život, rad i slobodno kretanje.

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TV Informer

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