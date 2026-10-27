U Poljskoj prave centar za servisiranje "Patriota"

U Poljskoj će biti izgrađen centar za održavanje raketa-presretača "patriota", koje proizvodi kompanija "Lokid Martin", saopštila je zamjenik ministra odbrane Magdalena Sobkovjak Čarnecka.

Ona je na "Iksu" napisala da će centar u Poljskoj biti jedini izvan SAD.

"Četiri zemlje su se nadmetale za evropsku lokaciju ove investicije - Poljska, Njemačka, Holandija i Norveška. Ovaj uspjeh nije bio zagarantovan", navela je Čarnecka.

Ona je kasnije rekla novinarima da će vrijednost investicije biti oko 254 miliona dolara i da će biti potrebno oko 12 mjeseci da centar postane operativan.

Izgradnja centra u Evropi omogućiće brže servisiranje raketa nego ranije, kada su morale biti slate nazad u SAD.

Ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku iscrpili su zalihe raketa za presretanje i izazvali kašnjenja u isporuci, što je navelo zemlje da traže kapacitete za održavanje i proizvodnju bliže svojim teritorijama.