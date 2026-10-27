Autor:ATV redakcija
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Obilne padavine pogodile su danas najveći grad Turske, Istanbul, gdje su se putevi pretvorili u jezera, a vozila ostala zaglavljena u poplavnoj vodi.
Kiše koje su počele u Istanbulu tokom noći, a intenzivirale se ovog jutra, prenosi Si-en-en Turk, koji navodi da su zbog njih u Istanbulu sada velike saobraćajne gužve u brojnim dijelovima grada.
Gužve su, kako se navodi, i na evropskoj i na maloazijskoj strani Istanbula.
Prema mapi zagušenja saobraćaja Gradske opštine Istanbul, zagušenje širom grada dostiglo je 80 procenata.
Zagušenje je izmjereno na 89 procenata na anadolskoj strani i 71 procenat na evropskoj strani.
İstanbul'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
➜ Şile'de yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu
➜ Su seviyesinin yükseldiği bir noktada, aracı tavanına kadar suya gömülen bir kişi kurtulmak için otomobilin üzerine çıktı
🔗 https://t.co/omG37Bwskd https://t.co/FlGLVB2py3— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 27, 2026
Kao posljedica jake kiše, poplavljen je podvožnjak u naselju Kajnardža. Na turskim medijima pojavio se snimak kako se kišnica sliva sa ulice u podvožnjak poput vodopada. Vozača i dijete zarobljene u automobilu u podvožnjaku spasile su ekipe hitne pomoći.
BiH
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TRT Haber prenosi da je zbog nevremena i obilnih padavina Bosforski moreuz poprimio dvije boje, prekriven blatom.
Centar za koordinaciju katastrofa izveštava o jakim severnim vetrovima i padom temperature vazduha od 12 stepeni.
Prema jutrošnjim podacima, najviše padavina je izmjereno u naselju Darlik u Šileu gdje je bilo 83,9 kilograma po kvadratnom metru.
Očekuje se da će se padavine koje pogađaju područje Bosfora intenzivirati širom evropske strane Istanbula u narednim satima, nakon čega će se smiriti.
Na terenu je više od 8.000 ljudi raspoređenih u timove koji nastavljaju svoj rad na otklanjanju potencijalnih negativnih posljedica oluje i obilnih padavina koje su pogodile cijeli grad Istanbul.
Njima pomaže i skoro 2.400 vozila.
Šest osoba je stradalo u Istanbulu usljed poplava koje su pogodile taj grad 14. oktobra kada je pala velika količina kiše, prenosi Tanjug.
SON DAKİKA | ŞİLE'DEN ENDİŞE VERİCİ GÖRÜNTÜLER GELİYOR
Geçtiğimiz günlerde sel felaketinin yaşandığı Şile, yeniden şiddetli yağışın etkisi altında. İlçede etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle endişe verici görüntüler kaydedildi.
📹 Şile'den gelen son görüntüleri derledik.— İstanbul Büyükşehir Haber (@ibbhaberr) October 27, 2026
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