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Nova kataklizma paralisala Istanbul: Putevi pretvoreni u jezera

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27.10.2026 14:44

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Поплаве погодиле Истанбул, након обилних падавина.
Foto: Screenshot/X

Obilne padavine pogodile su danas najveći grad Turske, Istanbul, gdje su se putevi pretvorili u jezera, a vozila ostala zaglavljena u poplavnoj vodi.

Kiše koje su počele u Istanbulu tokom noći, a intenzivirale se ovog jutra, prenosi Si-en-en Turk, koji navodi da su zbog njih u Istanbulu sada velike saobraćajne gužve u brojnim dijelovima grada.

Gužve su, kako se navodi, i na evropskoj i na maloazijskoj strani Istanbula.

Prema mapi zagušenja saobraćaja Gradske opštine Istanbul, zagušenje širom grada dostiglo je 80 procenata.

Zagušenje je izmjereno na 89 procenata na anadolskoj strani i 71 procenat na evropskoj strani.

Kao posljedica jake kiše, poplavljen je podvožnjak u naselju Kajnardža. Na turskim medijima pojavio se snimak kako se kišnica sliva sa ulice u podvožnjak poput vodopada. Vozača i dijete zarobljene u automobilu u podvožnjaku spasile su ekipe hitne pomoći.

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TRT Haber prenosi da je zbog nevremena i obilnih padavina Bosforski moreuz poprimio dvije boje, prekriven blatom.

Centar za koordinaciju katastrofa izveštava o jakim severnim vetrovima i padom temperature vazduha od 12 stepeni.

Prema jutrošnjim podacima, najviše padavina je izmjereno u naselju Darlik u Šileu gdje je bilo 83,9 kilograma po kvadratnom metru.

Očekuje se da će se padavine koje pogađaju područje Bosfora intenzivirati širom evropske strane Istanbula u narednim satima, nakon čega će se smiriti.

Na terenu je više od 8.000 ljudi raspoređenih u timove koji nastavljaju svoj rad na otklanjanju potencijalnih negativnih posljedica oluje i obilnih padavina koje su pogodile cijeli grad Istanbul.

Njima pomaže i skoro 2.400 vozila.

Šest osoba je stradalo u Istanbulu usljed poplava koje su pogodile taj grad 14. oktobra kada je pala velika količina kiše, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

Poplave

Istanbul

Kiša

nevrijeme

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