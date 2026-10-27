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Šok: Sarajevo izbačeno iz Kupa BiH!

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27.10.2026 15:16

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Три фудбалске лопте на травнатом терену
Foto: ATV

Šok u Tomislavgradu. Igrači domaće ekipe izbacili su Sarajevo iz Kupa BiH poslije boljeg izvođenja jedanaesteraca.

Nakon 90 minuta igre bilo je 1:1, a kako se u ovoj fazi takmičenja igra jedna utakmica, o prolazu odlučuju jedanaesterci.

Bordo tim je poveo u 22. minuti. Kyeremeh se izborio za loptu, Cimirot ju je proslijedio Bartolu Barišiću, a on je s vrha šesnaesterca pogodio za vodstvo.

Domaćin je izjednačio u 39. minuti. Osmić je prodro desnom stranom i uputio prizemni centaršut, a Petar Banović je loptu provukao golmanu Saninu Mušiji kroz noge.

Na kraju su odlučivali jedanaesterci, a tu se bolje snalazi domaći tim i odlazi u osminu finala priredivši jednu od najvećih senzacija u istoriji kluba. Inače Tomislav grad je posljednja ekipa na tabeli federalne lige.

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FK Sarajevo

Fudbal

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