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Nijemci su se opasno približili ruskoj granici

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27.10.2026 15:58

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Нијемци су се опасно приближили руској граници
Foto: Envato/wirestock

Helikopter njemačkog ratnog vazduhoplovstva preletio je na svega nekoliko kilometara od granice Rusije i Estonije, pišu danas RIA Novosti.

Prema podacima o letu, helikopter nepoznatog tipa sa pozivnim znakom GAF661 poletio je sa aerodroma "Lenart Meri" u Talinu i uputio se ka istoku u pravcu estonskog grada Narva.

U neposrednoj blizini ruske granice, vazduhoplov je znatno smanjio visinu i okrenuo se, uputivši se ka zapadu, a potom i ka jugozapadu.

Prema stanju u 15.01 po moskovskom vremenu, helikopter drži kurs ka jugu, prelijećući blizu Čudskog jezera koje se nalazi na granici Rusije i Estonije.

Чудско језеро
Čudsko jezero
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Rusija posljednjih godina ukazuje na aktivnost NATO-a na svojim zapadnim granicama, piše taj medij navodeći da su ruske vlasti u više navrata izražavale zabrinutost zbog nagomilavanja snaga ovog bloka u Evropi.

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Tagovi :

Rusija

Njemačka

Estonija

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