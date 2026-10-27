Krivične prijave protiv Marka Đurića i Dragana Šutanovca

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije formiralo je predmete povodom krivičnih prijava protiv ministra spoljnih poslova Marka Đurića, deset ambasadora Srbije i još dvojice funkcionera Ministarstva spoljnih poslova, zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja i krivična djela protiv izbornih prava.

Kako je saopšteno iz Tužilaštva, postupajući tužilac zatražio je od Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) Ministarstva unutrašnjih poslova da sprovede provjere i prikupi potrebna obavještenja.

Prvi predmeti formirani su na osnovu dvije krivične prijave protiv ambasadora Srbije u Slovačkoj Aleksandra Nakića i ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama Dragana Šutanovca.

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Oni su prijavljeni zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja i povredu prava glasanja, a Tužilaštvo je još 20. oktobra uputilo zahtjeve za dostavljanje informacija Ministarstvu spoljnih poslova i Republičkoj izbornoj komisiji (RIK).

Prijave protiv još osam ambasadora

Nakon toga, Tužilaštvu je dostavljeno još 13 krivičnih prijava, među kojima su ponovo navedeni Nakić i Šutanovac, ali i još osam srpskih ambasadora.

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Prijave su podnesene protiv ambasadora u Francuskoj Ane Hrustanović, Rumuniji Dragana Simeunovića, Švajcarskoj Ivana Trifunovića, Bugarskoj Milana Ravića, Crnoj Gori Nebojše Rodića, Australiji Radeta Stefanovića, Kanadi Stefana Tomaševića i Ujedinjenim Arapskim Emiratima Vladimira Marića.

Njima se u prijavama na teret stavljaju krivična djela zloupotrebe službenog položaja, povrede prava glasanja i sprečavanja održavanja glasanja.

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Krivične prijave podnesene su i protiv ministra spoljnih poslova Marka Đurića, načelnika Odjeljenja za bezbjednost u Generalnom sekretarijatu Ministarstva spoljnih poslova Veska Radovića i vršioca dužnosti generalnog sekretara tog ministarstva Dušana Kozareva.

Đurić i Radović prijavljeni su zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja i povredu prava glasanja, dok se prijava protiv Kozareva odnosi na zloupotrebu službenog položaja.

Policiji naloženo prikupljanje informacija

Iz Javnog tužilaštva za organizovani kriminal naveli su da su odmah po prijemu prijava preduzete mjere radi provjere navoda.

Postupajući tužilac naložio je SBPOK-u da prikupi potrebna obavještenja kako bi se utvrdile okolnosti navedene u krivičnim prijavama.

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Tužilaštvo je predmete formiralo u skladu sa obaveznim uputstvom Vrhovnog javnog tužilaštva od 20. oktobra 2026. godine, koje se odnosi na postupanje u predmetima krivičnih djela protiv izbornih prava.

Za sada je riječ o predistražnim radnjama, a iz saopštenja ne proizlazi da je protiv prijavljenih lica pokrenuta formalna istraga.

Podsjetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu 19. oktobra odbacilo je krivične prijave protiv Đurića, Kozareva i deset ambasadora zbog navoda o onemogućavanju glasanja dijelu srpske dijaspore. Tada je ocijenjeno da u prijavljenim radnjama nisu ostvarena sva zakonska obilježja navedenih krivičnih djela.

Novo postupanje Javnog tužilaštva za organizovani kriminal uslijedilo je u periodu nakon vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, održanih u nedjelju, 25. oktobra.

Prema preliminarnim rezultatima RIK-a, Studentska lista osvojila je 140 poslaničkih mandata i apsolutnu većinu u Narodnoj skupštini, dok je lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ osvojila 104 mandata.