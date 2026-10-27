Privode se radovi na rekonstrukciji mosta na rijeci Rzav

Stari most na rijeci Rzav sagrađen je sedamdesetih godina prošlog vijeka od strane Hidroelektrane Bajina Bašta. Most je privremeno bio zatvoren iz bezbjednosnih razloga, njegova rekonstrukcija počela je krajem aprila ove godine, a radovi se privode kraju.

U septembru ove godine radove je obišla i delegacija Srbije na čelu sa predsjednikom Vlade Srbije Đurom Macutom.

"Postigli smo dogovor u jednoj od posjeta premijera Macura kog ste već spomenuli. Postignut je dogovor da on iskoristi svoj autoritet i da zamoli ljude u Elektroprivredi Srbije da se taj projekat odobri", rekao je Nedeljko Perišić, direktor HE Višegrad.

Hidroelektrana Višegrad uradila je projektnu dokumentaciju, opština Višegrad izdavanje građevinskih dozvola, dok je Elektroprivreda Srbije sprovela javnu nabavku i izabrala izvođača radova.

"Ja evo očekujem u neko skorije vrijeme da taj most prođe i tehnički prijem i da se pusti u namjenu i da ga, ne samo stanovnici Višegrada nego i svi posjetioci ovdje u Višegradu koriste. Siguran sam da će značajno doprinijeti kao i svaki most", rekao je Nedeljko Perišić, direktor HE Višegrad.

Pored mosta na rijeci Rzav radi se i na projektovanju protivpožarnog puta koji će se ambijentalno uklopiti u izgled Andrićgrada. Ovaj projekat radiće se u dvije faze, a za njega je planirano izdvajanje od nešto više od 1,5 milion konvertibilnih maraka.