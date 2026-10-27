Još jedno tijelo pronađeno u BiH, policija na terenu

Policiji je danas prijavljeno da je u vodi u mjestu Grabovica kod Jablanice uočeno beživotno tijelo. Na mjestu događaja nalaze se policijski službenici i Hitna medicinska pomoć, a identitet osobe još nije utvrđen.

To je za Klix.ba potvrdila Ilijana Miloš, portparol MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

„Dobili smo prijavu da je u mjestu Grabovica u vodi uočeno beživotno tijelo. Trenutno su na mjestu događaja policijski službenici i Hitna medicinska pomoć i preduzimaju se službene radnje“, kazala je Miloš.

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Dodala je da će više informacija biti poznato tek kada se završi uviđaj.

„Tek nakon okončanja uviđaja i utvrđivanja identiteta znaćemo više informacija“, rekla je.

Podsjetimo, danas u toku dana u Sarajevu je pronađeno tijelo žene.